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20.01.2021 11:06
Рубрика: Происшествия

В Приморье возбудили дело о халатности при покупке жилья детям-сиротам

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

После проверки прокуратуры в Приморском крае возбудили дело о халатности при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в правоохранительном ведомстве.

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Проверка, которую провела прокуратура Первореченского района Владивостока, показала, что в 2020 году из бюджета было выделено более 740 миллионов рублей, на которые планировалось приобрести около 400 квартир. Этим должно было заниматься КГКУ "Управление землями и имуществом на территории Приморского края".

Но за год было заключено всего 176 государственных контрактов на сумму менее 297 млн рублей. Остальные деньги не потратили, соответственно, льготники остались без квартир.

Прокурор района направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения. Там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Прокуратура проконтролирует расследование.

Проблемы с обеспечением жильем детей-сирот длятся много лет. В 2017 году край даже возглавил российский антирейтинг по количеству судебных решений, обязывающих региональную администрацию предоставить жилье данной категории граждан, а прокуратура неоднократно находила нарушения в действиях должностных лиц.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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