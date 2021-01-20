Первые два тома полного собрания сочинений Владимира Клавдиевича Арсеньева вышли из типографии в конце декабря 2020 года и скоро поступят в продажу. Еще два тома появятся в 2022-м, а всего их запланировано шесть. Что подвигло небольшое владивостокское издательство на выпуск, по сути, академического собрания сочинений, рассказал его директор Александр Колесов.

Книги Владимира Арсеньева не раз выходили в центральных издательствах, и вы лет десять назад печатали его четырехтомник. Почему теперь взялись за полное собрание сочинений - масштабный и совсем некоммерческий проект?

Александр Колесов: Если мы не сделаем это сейчас, то лет через десять-двадцать за это вряд ли кто возьмется, потому что уйдут последние специалисты, на которых можно опереться. Между тем через два года будет отмечаться 120-летний юбилей Арсеньева. До сих пор его наследие разрозненно. Пора собрать воедино материалы, рассеянные по десяткам музеев и архивов.

Арсеньев оставил свой след не только в литературе. За 30 лет службы и работы на Дальнем Востоке Владимир Клавдиевич стер немало белых пятен. Офицер обследовал весь юг Приморья, наносил на карту объекты по заданию военного начальства и попутно описывал флору и фауну, археологические находки, этнографические особенности местности. Арсеньев побывал в экспедициях на Камчатке и Командорских островах, прошел по маршруту Императорская Гавань - Хабаровск.

В 1906 году Приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер выделил средства на большую экспедицию для изучения горной области Сихотэ-Алиня - от залива Святой Ольги до бухты Терней и истоков реки Уссури. Тогда Арсеньев познакомился с охотником Дерсу Узала, который стал его проводником и другом, а позже героем книг.

До сих пор без ссылок на научные труды и экспедиционные дневники Арсеньева не обходится практически ни одна серьезная работа по археологии и этнографии юга Дальнего Востока. При этом за плечами Владимира Клавдиевича были четыре класса реального училища и два года - юнкерского. Все специальные знания - результат самообразования! Более 20 научных обществ, включая Русское географическое и Британское королевское географическое общества, избрали его своим членом.

Полное собрание сочинений поможет нам узнать неизвестного Арсеньева?

Александр Колесов: Его книгами зачитывались в СССР. Наиболее известны повести "Дерсу Узала" и "По Уссурийскому краю", менее - "В горах Сихотэ-Алиня", рассказы и очерки.

Но переиздания книг разных лет изобиловали сокращениями. В советское время нещадно вырезали "идеологически невыдержанные" фрагменты. Солдаты становились стрелками, инородцы - туземцами, определение "святой" из всех географических названий вычеркнуто. Были удалены воинские чины и упоминание морских офицеров, вымарывались любые сравнения представителей разных национальностей, рассуждения автора о процессе колонизации края и его негативных последствиях.

Герои не могли говорить: "Слава богу!", "Не дай бог!", "Господь поможет". Главу "Рождественские праздники" в книге "Дерсу Узала" переименовали в "Зимние праздники", исключив упоминание Рождества и рассказ Арсеньева об истории праздника. В 1920-е годы из последней главы книги "Дерсу Узала" убрали мысли, которые невольно посетили Арсеньева во время похорон проводника, убитого в тайге каторжником.

"Цивилизация родит преступников. Созидай свое благополучие за счет другого - вот лозунг ХХ века, - написал Арсеньев. - Обман начинается с торговли, потом, в последовательном порядке, идут ростовщичество, рабство, кражи, грабежи, убийства и, наконец, война и революция со всеми их ужасами. Разве это цивилизация?!"

В 1986 году редакторы столичного издательства в двухтомнике избранных произведений Арсеньева эту цитату вернули, за исключением слова "революция".

Мы сохранили лексические особенности арсеньевского текста, исправив, где необходимо, устаревшую орфографию и пунк­туацию. Например, оставили оригинальное написание слов "удэхейцы" вместо удэгейцев, "таза" вместо "таз" (представитель малочисленной народности. - Прим. "РГ"), "илем" вместо "ильм".

Неоконченная автором повесть "В горах Сихотэ-Алиня" была восстановлена по сохранившимся черновикам и прибавила в объеме более 30 страниц. Мы включили в собрание сочинений рассказы и очерки, опубликованные в СМИ. Так, например, Арсеньев написал для хабаровской газеты "Приамурье" более 50 очерков об экспедиции 1908 года.

Основные труды Арсеньева исчезли. Удалось вам что-то найти в процессе подготовки издания?

Александр Колесов: Подавляющее большинство его научно-практических публикаций давно стало библиографической редкостью, недоступной многим исследователям.

Итоговые труды Арсеньев не успел напечатать, а рукописи затерялись таинственным образом. Среди них монография об удэгейцах "Страна Удэхе", материалы к которой он собирал более 25 лет. Судя по всему, она была практически готова к печати, потому что автор занимался подбором иллюстраций. Вскоре после его смерти черновик объемом более тысячи страниц машинописного текста, а еще монографии по археологии "Памятники старины Уссурийского края" и "Классификация памятников старины в Уссурийском крае" пропали.

Тем не менее научно-практических публикаций, отчетов и докладов, экспедиционных дневников, послуживших базой для обоб­щения в вышеперечисленных трудах, личных писем периода 1908-1930 годов набралось на четыре толстенных тома. Материалы найдены в периодической печати того времени, в архивах и музеях России и зарубежных стран.

В каждом томе будут фотографии и карты с маршрутами экспедиций. Часть их публикуется впервые. Включены алфавитные указатели растений и животных (на латыни и русском), которые из текстов Арсеньева редакторы убирали, считая лишними.

В издание добавлен справочник географических названий. Во времена Арсеньева на Дальнем Востоке одновременно использовали китайские, удэгейские и русские названия. Владимир Клавдиевич привел их в единую систему, указал, как одна и та же река или гора называется у разных народов и какое русское наименование следует использовать.

Надеюсь, наше издание поможет повторно ввести в научный оборот его наследие.