Во Владивостоке эвакуирован детский сад из-за сообщения о пожаре

Во Владивостоке в среду утром эвакуировали около 100 человек из детского сада после информации о том, что на крыше здания наблюдается дым, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Первые же прибывшие к дошкольному учреждению пожарные подразделения задымления не обнаружили, но в целях безопасности вывели 80 малышей и 17 человек персонала. Всех разместили в находящемся рядом лицее.

По сигналу тревоги на место оперативно прибыли 31 человек личного состава и шесть единиц техники. Когда стало понятно, что вызов ложный, детей вернули в группы.

Действия воспитателей в сложившейся ситуации спасатели оценили как грамотные и слаженные.