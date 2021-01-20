Арбитражный суд Башкирии запретил разрабатывать шихан Куштау

19 января Арбитражный суд Башкирии вынес решение по иску экоактивистов, которые требовали, чтобы АО "Сырьевая компания" прекратила разведку и добычу полезных ископаемых на территории шихана Куштау, которые осуществляла на основании полученной в августе 2019 года лицензии.

По данным электронной картотеки Арбитражного суда РБ, иск предъявила автономная некоммерческая организация "Наследие" в сентябре 2020 года. В процесс также были привлечены в качестве третьих лиц департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и министерство лесного хозяйства Башкирии.

19 января суд удовлетворил требования истцов в полном объеме.

Напомним, Куштау должно было стать источником сырья для Башкирской содовой компании, что вызвало недовольство жителей республики. В итоге в сентябре 2019 года шихану, который представляет собой древний коралловый риф, присвоили статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Георазведку приостановили в августе 2020 года, но лицензия у компании оставалась, что и вызывало беспокойство у местных жителей.