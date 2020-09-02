Новости

В ВОЗ призвали сохранять ограничения на период пандемии 16:03
В Минпросвещения прокомментировали вопрос работы школ во время выборов 16:01
В Казани возбудили дело после стрельбы полицейского по подчиненным 16:00
Электронные и аудиокниги будут облагаться НДС по льготной ставке 10% 15:30
Финляндия вновь начнет выдавать визы россиянам 15:28
Матвиенко обсудила с Мясниковичем вопросы развития Евразийского союза 15:24
На Кубани режим повышенной готовности продлен до 18 сентября 15:20
Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой 15:05
В Екатеринбурге из окна школы выпал первоклассник 14:55
Глава Башкирии: Шихан Куштау официально стал памятником природы 14:55
Начальники Генштабов России и Беларуси обсудили подготовку к учениям 14:54
Стали известны место и день похорон актера Бориса Клюева 14:38
Турфирмы Исландии массово сократят сотрудников 14:38
В мире проходит акция памяти московского троллейбуса 14:31
Под Псковом нашли место массового сожжения тел советских граждан 14:19
Вышел трейлер мультсериала по "Миру Юрского периода" 14:17
МГУ вошел в топ-25 лучших вузов мира по качеству образования 14:16
В московских школах могут начать проводить уроки здоровья 14:03
В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова 14:00
Минск ответит странам Балтии контрсанкциями 13:58
Лавров: РФ озабочена задержаниями российских журналистов в Беларуси 13:56
Туристический ретро-трамвай вернется на улицы Петербурга 13:52
В Кремле прокомментировали актуальность размещения российской базы в Беларуси 13:51
С чем выступит Полесский драматический театр на фестивале в Смоленске 13:51
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 14:55
Рубрика: Власть

Глава Башкирии: Шихан Куштау официально стал памятником природы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, в соответствии с которым шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения "Гора Куштау". Документ руководитель региона опубликовал на своей личной странице в Instagram.

Фото: WadPol/wikipedia.org
Минприроды поддержало идею создания на Куштау охраняемой территории

Постановление правительства РБ о создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Радий Хабиров прокомментировал так:

- В вопросе Куштау - точка. И это решение - прежде всего признание и уважение к тысячам наших жителей, сказавших свое слово.

В администрации главы РБ уточнили, что в документе прописано: Куштау объявили памятником природы для сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов. Постановлением утверждены границы и режим особой охраны территории памятника природы.

Кроме того администрациям Ишимбайского и Стерлитамакского районов рекомендовали производить разработку территориальных комплексных схем землеустройства и районной планировки с учетом режима особо охраняемой природной территории.

Напомним, шихан Куштау, который является древним коралловым рифом, образовавшимся более 230 миллионов лет назад, должен был стать источником сырья для добычи известняка Башкирской содовой компании. Однако после того, как жители республики выступили против разрушения древнего шихана, правительство Башкирии вмешалось в конфликт. Тогда глава РБ пообещал, что если компромисс не будет найден, Куштау придадут охранный статус.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям
Минпромторг предложил отменить жалобные книги
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования