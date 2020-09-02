Глава Башкирии: Шихан Куштау официально стал памятником природы

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, в соответствии с которым шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения "Гора Куштау". Документ руководитель региона опубликовал на своей личной странице в Instagram.

Постановление правительства РБ о создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Радий Хабиров прокомментировал так:

- В вопросе Куштау - точка. И это решение - прежде всего признание и уважение к тысячам наших жителей, сказавших свое слово.

В администрации главы РБ уточнили, что в документе прописано: Куштау объявили памятником природы для сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов. Постановлением утверждены границы и режим особой охраны территории памятника природы.

Кроме того администрациям Ишимбайского и Стерлитамакского районов рекомендовали производить разработку территориальных комплексных схем землеустройства и районной планировки с учетом режима особо охраняемой природной территории.

Напомним, шихан Куштау, который является древним коралловым рифом, образовавшимся более 230 миллионов лет назад, должен был стать источником сырья для добычи известняка Башкирской содовой компании. Однако после того, как жители республики выступили против разрушения древнего шихана, правительство Башкирии вмешалось в конфликт. Тогда глава РБ пообещал, что если компромисс не будет найден, Куштау придадут охранный статус.