Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории

Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку. Об этом сообщил на встрече с защитниками Куштау глава Башкирии Радий Хабиров. Онлайн трансляция дискуссии велась в социальных сетях на личной странице главы РБ.

Он отметил, что дает две недели - до 4 сентября - на то, чтобы защитники Куштау и компания-разработчик пришли к компромиссу, проведя Координационное совещание.

- Если решение не будет принято, то я направлю документы на присвоение шихану статуса особо охраняемой территории. Мы подготовили соответствующие документы, - заявил Радий Хабиров. - Необходимо провести согласование с федеральным органом исполнительной власти в части присвоения, но это решаемый вопрос.

Также на этой встрече глава РБ заявил, что будут проверены правовые аспекты приватизации Башкирской содовой компании в 2013 году.

Напомним, местные жители и экологи выступили против разработки шихана Куштау, который должен был стать источником сырья для "Башкирской содовой компании". В конфликт вмешался глава Башкирии Радий Хабиров, после чего работы на шихане приостановили. Позднее Радий Хабиров заявил о намерении выкупить контрольный пакет акций компании-разработчика, чтобы в дальнейшем найти альтернативные источники сырья и модернизировать производство.