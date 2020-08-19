Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций содовой компании

В данный момент Башкортостан владеет 38,28 процента акций БСК, довести до контрольного пакета и, соответственно, контролем над решениями компании Хабиров планирует за счет приобретения акций.

- Предприятие надо спасать, - заявил он. - Если акционеры предприятия не видят этого пути, мы должны взять ответственность на себя. Нам нужно забирать предприятие, и уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать его судьбу. Это довольно прибыльное предприятие, очень неплохо получаем прибыль и мы, как государство. В данном случае, переход контрольного пакета к нам и разумное управление предприятием в последующем может привести к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на развитие предприятия, его модернизацию.

Если контроль над БСК перейдет республике, дальнейшее его развитие планируется на альтернативных источниках сырья, уточнил Хабиров.

Напомним, поводом для такого заявления стали разногласия общественности и компании по вопросу источника сырья. БСК начала геологоразведку на шихане Куштау, что не устроило местных жителей, экологов, общественников, так как гора является объектом геологического наследия мирового значения. В минувшее воскресенье на место прибыл глава региона, после чего было решено приостановить работы.