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19.08.2020 12:20
Рубрика: Власть

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций содовой компании

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)
Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил увеличить долю региона в уставном капитале Башкирской содовой компании до контрольного пакета акций. Об этом он сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.
Гора Куштау. Фото: wikipedia.org Гора Куштау. Фото: wikipedia.org
Гора Куштау. Фото: wikipedia.org

В данный момент Башкортостан владеет 38,28 процента акций БСК, довести до контрольного пакета и, соответственно, контролем над решениями компании Хабиров планирует за счет приобретения акций.

- Предприятие надо спасать, - заявил он. - Если акционеры предприятия не видят этого пути, мы должны взять ответственность на себя. Нам нужно забирать предприятие, и уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать его судьбу. Это довольно прибыльное предприятие, очень неплохо получаем прибыль и мы, как государство. В данном случае, переход контрольного пакета к нам и разумное управление предприятием в последующем может привести к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на развитие предприятия, его модернизацию.

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Если контроль над БСК перейдет республике, дальнейшее его развитие планируется на альтернативных источниках сырья, уточнил Хабиров.

Напомним, поводом для такого заявления стали разногласия общественности и компании по вопросу источника сырья. БСК начала геологоразведку на шихане Куштау, что не устроило местных жителей, экологов, общественников, так как гора является объектом геологического наследия мирового значения. В минувшее воскресенье на место прибыл глава региона, после чего было решено приостановить работы.

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