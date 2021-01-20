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20.01.2021 10:45
Рубрика: Общество

Отдал себя до капли

Чем запомнился главврач Центра крови
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 10(8361)
Послезавтра, 22 января, сороковой день с момента кончины главного врача Нижегородского областного центра крови (НОЦК) Константина Кузнецова. Он умер 14 декабря прошлого года от последствий коронавирусной инфекции.
Коллеги говорят, что на своем посту Кузнецов находился практически .ежедневно. Фото: НОЦК Коллеги говорят, что на своем посту Кузнецов находился практически .ежедневно. Фото: НОЦК
Коллеги говорят, что на своем посту Кузнецов находился практически .ежедневно. Фото: НОЦК

Корреспондент "РГ" попросила друзей и коллег Константина Васильевича рассказать о нем и вспомнить, каким был Врач.

- Мы учились в одной школе, Костя на два года старше. Так что для меня он не только коллега, но и близкий друг, всю жизнь бывший для меня примером. Я даже в медицинский пошел по его стопам, - рассказывает Василий Евстафьев, главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера, заслуженный врач РФ.

Фото: Instagram.com/dr.tatiana.udovichenko/
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Жизни десятков тысяч пациентов всех медицинских учреждений Нижегородской области - от гинекологии до кардиохирургии - зависят от работы службы крови. И врачи признаются, что ни разу проблем не возникло: нужная для переливания кровь поступала всегда вовремя.

- Все лечебные учреждения региона много лет безвозмездно обеспечивались высокоэффективными компонентами донорской крови и производимыми из нее препаратами. Константин Васильевич прикладывал все усилия для этого, - говорит заведующая отделом комплектования донорских кадров НОЦК Галина Бодунова.

Сейчас в НОЦК производится около 40 наименований различных жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, в том числе альбумин и иммуноглобулин. Большую роль центр играет в пандемию коронавируса: особое место сейчас занимает прием доноров-реконвалесцентов (выздоровевших после перенесенного вируса. - Прим. ред.) и заготовка от них антиковидной плазмы для обеспечения медицинских учреждений региона, осуществляющих лечение больных COVID-19. Это экспериментальное лечение, однако НОЦК под руководством Константина Кузнецова оказался в авангарде. Сейчас совершено более 260 донаций антиковидной плазмы, что составляет свыше 155 литров. Эти цифры означают спасенные жизни чьих-то родных и близких.

Кроме высочайших профессиональных качеств Константина Васильевича коллеги и друзья отмечают и выдающиеся личные.

- Это был в высшей степени порядочный, спокойный, честный, интеллигентный человек, который умел находить общий язык с людьми. За все годы дружбы не слышал от него ни одного резкого или грубого слова. Он многого добился благодаря своему трудолюбию, эрудированности, отличным организационным способностям. Никогда не выставлял себя напоказ, не хвастался, все судили о нем по его делам, а не по словам. Костя был прекрасным семьянином - у него жена, две дочки, внуки, - рассказывает Василий Евстафьев. - Он не оперировал, не вел приемы пациентов, но вся наша медицина была завязана на его работе. Мы потеряли грамотного, профессионального Врача с большой буквы. И это огромная утрата, и человеческая, и профессиональная.

Комментарий

Давид Мелик-Гусейнов, министр здравоохранения Нижегородской области:

- Наша команда потеряла одного из лучших профессионалов. Ушел Константин Васильевич Кузнецов, не просто главный врач, а умный, добрый, отзывчивый и кристально порядочный человек, готовый в любой момент протянуть руку помощи коллегам.

Досье "РГ"

Константин Васильевич Кузнецов родился 7 апреля 1955 года. В 1978 году окончил Горьковский медицинский институт, после вуза практически сразу начал работать в службе крови. Прошел путь от рядового сотрудника до главного врача, став в 1992 году руководителем Нижегородского центра переливания крови. В 2006 году получил звание заслуженного врача РФ, в 2014-м ему присвоена высшая категория по специальности "трансфузиология", а в 2017-м - по специальности "организация здравоохранения и общественного здоровья". Являлся главным внештатным трансфузиологом Приволжского федерального округа, председателем советов региональной общественной организации по защите прав пациентов и Нижегородской ассоциации работодателей здравоохранения.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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