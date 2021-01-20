В 2021 году 400 многодетных семей и семей с несовершеннолетним ребенком-инвалидом получат 250 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка для жилищного строительства. В региональном бюджете зарезервировано 100 миллионов рублей.

Выдавать деньги вместо земли в Башкирии начали в ноябре прошлого года, когда стало очевидным, что бесплатных земельных наделов семьям приходится ждать долго. Не во всех муниципалитетах есть участки с подведенными к ним коммуникациями. С 2011 года, когда многодетным семьям и семьям, где растут дети-инвалиды, начали давать бесплатно землю для строительства, выдано более 44 тысяч участков. В очереди стоят еще 16 тысяч семей.

Но, как показала практика, не всем льготникам нужна бесплатная земля, которую надо ждать годами. Не все готовы жить в частном доме или строить его. Поэтому появилась альтернатива - деньги вместо участка. Как уточнила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, 250 тысяч рублей можно использовать на покупку жилья, в том числе строящегося, на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному кредиту. Также разрешается купить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения ЛПХ.

- Спрос большой, - сообщила Наталья Полянская. - Мы обзвонили 150 очередников и спросили, что бы они выбрали: единовременную денежную выплату или земельный участок, и 128 человек сразу сказали, что предпочитают получить 250 тысяч рублей, плюс материнский капитал - этого может быть достаточно для первоначального взноса на покупку квартиры или дома.

В 2020 году именные свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты получили 160 семей-льготников, еще 40 зарезервированы за очередниками и будут вручены им после того, как будет представлен полный пакет документов.

Распорядиться господдержкой можно в течение полутора лет. Уфимка Алина Муфтахутдинова, мать троих детей, рассказала "РГ", что полученные деньги направит на погашение части ипотечного кредита, взятого на покупку квартиры, в которой они живут с 2014 года. Кстати, то же собираются сделать еще 19 получателей. Но есть семьи, которые мечтают жить за городом.

- У нас четверо детей: младшему 10 месяцев, старшему 12 лет, и мы хотели бы купить где-нибудь в пригороде дом, - поделился планами глава семьи Ильдус Ильясов. - Думаю, что деньги пустим на его ремонт и обустройство.

Луиза Галимова рассказала, что ее семья, в которой растут трое ребятишек, все же будет строить свой дом.

- Живем в двухкомнатной квартире, хочется простора, - объяснила она. - Мы стояли в очереди на получение бесплатного земельного участка с 2015 года, и неизвестно, сколько еще пришлось бы ждать. Поэтому, когда нам предложили деньги, то согласились сразу, думаем приобрести земельный участок и начать строиться. Вот наступит весна, и займемся поисками, где это лучше сделать.