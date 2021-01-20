Новости

Трамп приказал рассекретить данные о слежке ФБР за своей командой в 2016 году 10:24
В Москве бар "Культ" накажут за полуночную работу 10:13
Спецслужбы США отстранили 12 военных от участия в инаугурации Байдена 10:12
Абрамченко рассказала, зачем государство будет строить лесные дороги 10:12
В Крыму референдум 1991 года назвали прологом возвращения в Россию 10:07
Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины 10:06
В Москве поставлен рекорд по ипотекам 10:00
Финские гимназии будут заполнять молодежью из Узбекистана 09:59
Трамп помиловал экс-советника Бэннона в день ухода с поста президента 09:54
Цены на нефть растут в ожидании инаугурации Джо Байдена 09:04
Названа оптимальная диета при перепадах температур 08:58
Два очка Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения 08:45
Назван простой способ похудеть без диет 08:39
В Москве мужчину сбила электричка 08:37
Назван побочный эффект жевательной резинки 08:31
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон" 08:20
В России пройдет Международный конгресс математиков 08:16
Благотворительный сервис на mos.ru получил премию Big Innovation Awards 08:07
Пропавший на севере Пакистана альпинист Алекс Гольдфарб найден мертвым 07:30
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 60 странах 07:19
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов 07:07
В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии тараканов 06:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших от COVID-19 за неделю 06:51
В Японии самолет JAL совершил вынужденную посадку из-за трещины 06:10
Трамп покинет Вашингтон за 4 часа до инаугурации Байдена 06:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 09:13

Приехали...

Моточемпионат Russian Superbike (RSBK) закрыт навсегда
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 10(8361)
Спустя десять лет любимый пилотами и зрителями моточемпионат Russian Superbike Championship International Cup (RSBK) прекращает свое существование.
Курсанты мотошколы тоже огорчены закрытием: ведь одни из них намеревались побороться за кубок RSBK, а новички стремились хотя бы поучаствовать в чемпионате Фото: Владимир Карзаев Курсанты мотошколы тоже огорчены закрытием: ведь одни из них намеревались побороться за кубок RSBK, а новички стремились хотя бы поучаствовать в чемпионате Фото: Владимир Карзаев
Курсанты мотошколы тоже огорчены закрытием: ведь одни из них намеревались побороться за кубок RSBK, а новички стремились хотя бы поучаствовать в чемпионате Фото: Владимир Карзаев

О причинах закрытия чемпионата, который был для России чем-то вроде "Формулы-1", но для мотоциклов, организаторы не сообщают. Коронавирусные ли ограничения "убили" серию или что-то другое, можно только догадываться. Одно несомненно: известие огорчило людей, причастных к шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Фото: Валерио Патрукко
На "Нижегородском кольце" прошел этап чемпионата по мотогонкам RSBK

- Очень жаль, когда закрываются те или иные серии и чемпионаты, - говорит гендиректор гоночной трассы "Нижегородское кольцо" (NRing) Сергей Пигулевский. - Организаторы RSBK - наши большие друзья. Они сделали очень много для развития кольцевого мотоциклетного спорта. NRing, в свою очередь, тоже всегда оказывал всевозможную поддержку чемпионату. Мы приняли большое количество этапов RSBK. Для нас серия останется ярким и приятным воспоминанием прошедшего десятилетия. Но я уверен, что мотогонки у нас продолжатся: на 2021 год уже запланирован ряд мотособытий на NRing.

По словам известного гонщика, директора нижегородской мотошколы "Академия" Владимира Карзаева, его курсанты тоже огорчены закрытием: ведь одни из них намеревались побороться за кубок RSBK, а новички стремились хотя бы поучаствовать в чемпионате.

- Новость, конечно, печальная, ведь весь мой мотоспорт был связан с этими гонками, - добавил пилот. - Мы с 2011 года не пропускали ни одного этапа. Надеюсь, что развитие мотоспорта высоких достижений не затормозится и появятся чемпионаты на уровне RSBK. Пока альтернатива у шоссейников одна - "Моторинг" (International MotoRing Cup - международная гоночная серия "Моторинг" по шоссейно-кольцевым мотогонкам. - Прим. ред.).

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины
Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля