Спустя десять лет любимый пилотами и зрителями моточемпионат Russian Superbike Championship International Cup (RSBK) прекращает свое существование.

Курсанты мотошколы тоже огорчены закрытием: ведь одни из них намеревались побороться за кубок RSBK, а новички стремились хотя бы поучаствовать в чемпионате Фото: Владимир Карзаев

О причинах закрытия чемпионата, который был для России чем-то вроде "Формулы-1", но для мотоциклов, организаторы не сообщают. Коронавирусные ли ограничения "убили" серию или что-то другое, можно только догадываться. Одно несомненно: известие огорчило людей, причастных к шоссейно-кольцевым мотогонкам.

- Очень жаль, когда закрываются те или иные серии и чемпионаты, - говорит гендиректор гоночной трассы "Нижегородское кольцо" (NRing) Сергей Пигулевский. - Организаторы RSBK - наши большие друзья. Они сделали очень много для развития кольцевого мотоциклетного спорта. NRing, в свою очередь, тоже всегда оказывал всевозможную поддержку чемпионату. Мы приняли большое количество этапов RSBK. Для нас серия останется ярким и приятным воспоминанием прошедшего десятилетия. Но я уверен, что мотогонки у нас продолжатся: на 2021 год уже запланирован ряд мотособытий на NRing.

По словам известного гонщика, директора нижегородской мотошколы "Академия" Владимира Карзаева, его курсанты тоже огорчены закрытием: ведь одни из них намеревались побороться за кубок RSBK, а новички стремились хотя бы поучаствовать в чемпионате.

- Новость, конечно, печальная, ведь весь мой мотоспорт был связан с этими гонками, - добавил пилот. - Мы с 2011 года не пропускали ни одного этапа. Надеюсь, что развитие мотоспорта высоких достижений не затормозится и появятся чемпионаты на уровне RSBK. Пока альтернатива у шоссейников одна - "Моторинг" (International MotoRing Cup - международная гоночная серия "Моторинг" по шоссейно-кольцевым мотогонкам. - Прим. ред.).