Исторический проект "Пермь - Прага. 1945" - это десятки задокументированных историй и сотни старых фотографий. Он посвящен пермякам, освобождавшим Чехословакию в конце войны.

Совместный парад сформированной в Молотовской области 252-й стрелковой дивизии и 1-й пехотной дивизии США в городе Пльзень в мае 1945 года. Фото: ПермГАСПИ

Памятник землякам

Сотрудник Пермского краеведческого музея Дмитрий Лобанов уже больше 10 лет сотрудничает с чешскими и словацкими историками. Темы - Первая и Вторая мировые войны, революция 1917 года, события Гражданской войны.

- Очень интересные исследования проводим, ведь, скажем, без восстания Чехословацкого корпуса в 1918 году историю Гражданской войны трудно себе представить, - говорит Лобанов. - В ходе сбора материалов появляются все новые и новые данные, которые связывают одни события с другими.

А началось сотрудничество с истории 24-го армейского корпуса Русской императорской армии, воевавшего в Словакии, которая тогда еще входила в состав Австро-Венгерской империи. О баталиях тех дней в Словакии напоминает большое военное кладбище, где захоронены солдаты разных армий.

- Я был там лет десять назад и обратил внимание, что в память немцев и австрийцев поставлен один общий памятник, а вот памятника русским солдатам нет, - вспоминает Лобанов. - И я решил его поставить. Все-таки там наши земляки лежат.

Дело в том, что в состав 24-го корпуса входила 49-я дивизия, формировавшаяся в Перми, Екатеринбурге и Вятке. Памятник удалось поставить только в 2018 году.

За это время Лобанов познакомился с коллегами из бывшей Чехословакии. С тех пор пермский историк и собирает информацию о пермяках в Праге и чехах и словаках на Западном Урале.

Документы из музеев

Была идея создать в Перми музей Гражданской войны, но она не получила поддержки, хотя материалов собрали более чем достаточно. Вот, например, биография чеха Ивана Халупы. До революции он преподавал в реальном училище в Перми, потом судьба помотала его по фронтам и странам, а во время Второй мировой он стал подпольщиком и был казнен фашистами в Праге.

- У чехословаков и уральцев так много общего, так часто судьба сводила их вместе, что пройти мимо этого мне, как историку, просто непозволительно, - говорит Лобанов. - Мощный пласт фактов дает Великая Отечественная война. Ведь именно Уральский добровольческий танковый корпус бился с немцами, освобождая Прагу и другие города.

Так, при поддержке фонда президентских грантов, и родился проект "Пермь - Прага. 1945". Материалы Лобанов вместе со своими помощниками ищет в краеведческом музее, городских архивах Перми и Екатеринбурга. Собранные сведения обрабатывает и размещает на сайте проекта и в социальных сетях. Работает также передвижная выставка "Пермь - Прага. 1945". За несколько месяцев реализации проекта она побывала в Хохловке, Лысьве, Екатеринбурге, а уже скоро отправится в Челябинск. Материалы собирают повсюду, в том числе в чешских и словацких архивах и музеях. Но и в Пермском крае информации немало.

- Вытащили много ранее неопубликованных документов из наших районных музеев в Очере, Лысьве, Кунгуре, других городах, - уточняет Лобанов. - Собирались в Петербург, там в филиале Военно-медицинского музея много сведений, но из-за ограничений пришлось отложить поездку.

Погиб на границе

Благодаря проекту "Пермь - Прага. 1945" пермяки узнали, что, оказывается, во время войны в Пермскую (тогда Молотовскую) область эвакуировали 11 военных училищ. В июле 1941 года в Кунгуре было размещено Киевское танкотехническое училище имени Семена Тимошенко. Именно его выпускники в ходе формирования Уральского танкового корпуса заняли должности командиров экипажей боевых машин. Информацию удалось обнаружить в кунгурском музее.

Очень интересна история пермяка, офицера 1-й Чехословацкой танковой бригады Рудольфа Ясиока. Его родители приехали в СССР в 30-х годах XX века. Жили в Очере. Отсюда Ясиока в 1941 году призвали, как советского гражданина, в армию. Впоследствии он перешел из РККА в создаваемые чешские части, окончил Тамбовское танковое училище.

- Мы установили, что Рудольф Ясиок погиб в своем танке, не дойдя буквально 200 метров до границы с Чехословакией, - рассказывает Лобанов. - В 1970 году ему посмертно было присвоено звание Героя ЧССР.

Кстати, сейчас идет работа над созданием документального фильма, посвященного тому времени, и Рудольф Ясиок будет одним из героев этой ленты. Кино снимает Елена Порошина. В планах - сбор материалов в архиве кинофотодокументов в Красногорске.

Прошли всю войну

Участники проекта "Пермь - Прага. 1945" установили, что как минимум пятеро пермяков похоронены на Ольшанском кладбище в Праге. Все они воевали за освобождение Чехословакии. В последний день войны погиб 22-летний командир саперной роты старший лейтенант Ибрагим Касимов из Барды, тогда же, 9 мая, были убиты 26-летний танкист, гвардии капитан Иван Верещагин из Чусового и ефрейтор Николай Пономарев, сапер-разведчик 22-х лет родом из Очерского района. Еще двое: уроженец Кунгура, 20-летний рядовой Федор Истомин и 23-летняя старший сержант Раиса Фатхутдинова из Лысьвы - значатся в архивах умершими от болезней летом 1945 года.

- Собирая материалы для нашего проекта, мы находим мало кому известную информацию, - говорит Дмитрий Лобанов. - Например, о полевых подвижных госпиталях. До сих пор неясно, сколько их было сформировано на территории Прикамья во время войны. Знаем лишь, что только летом 1943 года создали пять таких частей. Считаю, что нужно рассказывать о работе военных врачей в госпиталях, о том, где брали и обучали кадры.

Любовь Буткевич всю войну прошла медсестрой в полевом подвижном хирургическом госпитале N 5148. Любовь Алексеевна о своих однополчанах написала книгу воспоминаний "Солдаты милосердия". Участница войны Валентина Серина (Сарычева) ушла на фронт в 1941 году, а окончила войну в 1945-м в Праге. Там и встретила своего будущего мужа. После службы они уехали в Пермь, где прожили всю жизнь. Таких историй о пермяках и Праге очень много.

- Цель нашего проекта, посвященного памяти погибших, очень проста: показать еще одну сторону Великой Отечественной войны, - считает Лобанов. - И все мероприятия, что мы проводим совместно с зарубежными исследователями, помогают укрепить связи между нашими народами.

Справка "РГ"

Во время Великой Отечественной войны на территории Молотовской (Пермской) области были сформированы такие части Уральского добровольческого корпуса, как Молотовская танковая бригада, минометный полк, мотострелковый батальон, другие подразделения. Кроме того, в Прикамье была создана 82-я стрелковая дивизия, ставшая впоследствии 6-м Львовским Краснознаменным механизированным корпусом. С Западного Урала отправились на фронт 359-я Ярцевская Краснознаменная стрелковая дивизия, а также 252-я стрелковая дивизия - за бои под Москвой она получила звание гвардейской и войну завершила в Чехословакии.

Между тем

В проекте "Пермь - Прага. 1945" недавно появилась рубрика "Из семейных архивов". Пермяков, да и не только их, просят присылать фотографии родственников, сделанные в Чехословакии в 1944-1945 годах, а также семейные истории, связанные с освобождением братской страны. Первым в этой рубрике появился снимок от одной из жительниц Перми. На нем ее родственник - рядовой гвардейской бригады Петр Суслов родом из Чердынского района. Фотография сделана 12 мая 1945 года в Праге.