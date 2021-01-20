В Перми осудили мужчину, купившего в интернете фальшивые деньги

В Перми суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи № 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденный узнал о возможности приобретения поддельных банковских билетов номиналом пять тысяч рублей и решил ею воспользоваться. Он сделал заказ в интернете на покупку 15 банкнот, в назначенный день курьер привез к его дому конверт с поддельными купюрами.

В этот же день мужчина совершил покупку в продуктовом магазине. Продавец, не проверив подлинность денег, принял поддельную купюру и сдал сдачу - 4500 рублей. В дальнейшем, обнаружив подделку, сотрудники торговой точки обратились за помощью в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. При обыске в его квартире обнаружили фальшивые деньги.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком три года и штрафом 100 тысяч рублей.