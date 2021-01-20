В регионах Поволжья началась масштабная вакцинация от коронавируса

В Удмуртской Республике, а также в Кировской и Нижегородской областях сразу же после новогодних каникул началась масштабная вакцинация от коронавируса.

О том, как проходит прививочная кампания в Нижегородской области, "Российская газета" рассказала в номере от 18 января.

Тем временем в Удмуртии оперштаб республики по борьбе с COVID-19 подробно разъяснил жителям региона, что необходимо предпринять для прохождения вакцинации. Первый шаг - заявка на портале госуслуг. Также можно записаться на прививку, позвонив по номерам: 8-800-100-24-47, 122 или в свою поликлинику.

Кроме того, привиться можно в составе организованной группы. Для этого работодатель должен составить список желающих и направить его в Центр вакцинопрофилактики Удмуртии. Прививку будут ставить дважды, но записываться надо только один раз. Вакцинация проводится два раза в неделю: по средам - для коллективов, по субботам - для всех желающих. Всего в Удмуртии планируют привить около 450 тысяч человек.

На процедуру потребуется не меньше часа свободного времени: примерно 10 минут на осмотр врача, около 15 минут на подготовку препарата и 30 минут - на наблюдение после прививки.

Противопоказания - возраст до 18 лет, беременность и период лактации, гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний, а также коронавирус, перенесенный в последние шесть месяцев.

В Кировскую область после новогодних праздников поступила четвертая партия вакцины из 2200 доз. Их распределили между всеми медицинскими организациями и доставили во все прививочные пункты. Сейчас в первую очередь прививают медицинских, социальных работников, сотрудников сферы образования, МФЦ, людей, которые живут в учреждениях соцзащиты, и пациентов с хроническими заболеваниями.

До 1 марта в Кировскую область поступит еще 55 тысяч доз вакцины. К этому времени прививочные пункты развернут во всех медорганизациях региона. Пока они находятся в поликлиниках № 1, 5 и 7 Кирова и на базе поликлиник межрайонных лечебно-диагностических центров в Яранске, Слободском, Лузе, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Советске, Нолинске, Котельниче и Омутнинске.

Вакцинация добровольная и проводится по предварительной записи через единый номер 122. Оператор опрашивает позвонивших, записывает необходимые данные и контактный телефон. Через некоторое время обратившемуся придет вызов из пункта вакцинации. Поставить прививку могут и те, кому больше 60 лет.

Комментарий

Марина Петренко, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы:

- Как врач, постоянно работающий в красной зоне, я могу сказать, что вакцинироваться нужно обязательно. Вакцинация - это действительно эффективное средство не только от неблагоприятных исходов, но и вообще от заболевания, потому что невозможно предугадать, какой пациент как будет болеть.