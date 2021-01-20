В Татарстане начнутся испытания третьей вакцины от коронавируса

Исследования новой вакцины от COVID-19 в Татарстане начнутся в феврале. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

"Принято решение о проведении на территории РТ клинических испытаний третьей вакцины, разрабатываемой центром имени Чумакова", - отметил чиновник.

По его словам, в республике уже успешно прошел третий этап клинических испытаний препарата "ЭпиВакКорона". В нем участвовали около 500 человек, однако для массовой вакцинации в Татарстан данное средство не поступало.

Зато первая партия "Спутник-V" оказалась израсходована полностью. Ей привилось почти 7 тысяч татарстанцев. В общей сложности, до конца февраля в РТ ждут 190,5 тысячи доз вакцины от института Гамалеи.

На сегодняшний день в республике работают 68 прививочных пунктов, обучены 1 846 медиков, участвующих в вакцинопрофилактике.