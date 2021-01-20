Бастрыкин раскритиковал подчиненных в регионах за неисполнение поручений

В среду, 20 января, председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан. Одной из главных его тем стала защита жилищных прав граждан.

О том, кто был на приёме у главы СК в режиме видеоконференцсвязи, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, особенно остро звучала тема защиты жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На прием обратились две заявительницы из Кемеровской и Курской областей. Жительницу Кузбасса незаконно сняли с очереди на жилое помещение. Девушка обратилась за помощью в следственные органы СК России по Кемеровской области, однако там формально подошли к ее обращению, уточнила представитель ведомства. Следующей на приме была мать шестерых детей из Курской области. Женщина получила положенное по закону жилье, однако, по ее словам, оно абсолютно непригодно для жизни. Заявительница пожаловалась главе СК России на действия органов местного самоуправления, которые вместо помощи предложили лишь поместить ее детей в социальный приют, пока она не решит свои жилищные проблемы. Следственные органы СК России по Курской области возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, но жилищный вопрос заявительницы так и не решен.

Александр Бастрыкин жестко раскритиковал подчиненных в регионах за неисполнение поручений центрального аппарата СК России в области защиты жилищных прав сирот. Он напомнил, что в конце 2020 года состоялся Консультативный совет по этой проблематике, на котором были озвучены поручения руководства страны, выработаны предложения и алгоритм действий следственных органов на местах по вопиющим фактам нарушения жилищных прав сирот.

Александр Бастрыкин отметил, что, по данным Минпросвещения России, на 1 января 2020 года число совершеннолетних сирот, состоящих на учете и не получивших жилье, увеличилось на 7 тысяч человек и составило 182 тысячи. Александр Бастрыкин также напомнил о поручении председателя правительства РФ - ликвидировать очереди на жилье для сирот в 6-летний срок. Он также подчеркнул, что финансирование государства, выделенное в 2020 году на решение этой проблемы, увеличено на 10 процентов.

По словам Бастрыкина, беспокоит неприемлемая ситуация со значительным числом судебных решений по искам сирот в связи с неполучением жилья. И этому способствует ряд причин: отсутствуют программы, обеспечивающие привлечение застройщиков, продавцов вторичного жилья, и, как следствие, остро обозначилась проблема неосвоения выделенных денег.

Кроме того, по-прежнему стоит проблема предоставления жилья, не отвечающего установленным требованиям, а также различных махинаций в этой сфере. За 11 месяцев 2020 года следственными органами СК РФ зарегистрировано свыше 250 сообщений о преступлениях по фактам нарушений при обеспечении детей-сирот жилыми помещениями. По результатам рассмотрения данных сообщений возбуждено свыше 130 уголовных дел.

В результате анализа ситуации следственным органам на местах было поручено незамедлительно возбуждать уголовные дела, устанавливать круг виновных лиц из числа органов местного самоуправления, привлекать к ответственности должностных лиц и, конечно, оказывать потерпевшим помощь различного характера, проводить с ними личные встречи. Однако, как отметил сегодня Александр Бастрыкин, ситуация не меняется: сироты по-прежнему годами ждут положенное по закону жилье и, даже если получают квартиру, жить в ней зачастую невозможно.

Позиция руководства центрального аппарата СК России подтверждается и цифрами. Так, Александр Бастрыкин сегодня затребовал от присутствующих руководителей региональных следственных управлений конкретные цифры. В Кемеровской области, по состоянию на 1 января 2020 года, в очереди на жилье стояли более 9 тысяч сирот, а в 2020 году квартиры получили лишь 805 сирот. В 2020 году на эти цели из бюджета было выделено более 1,7 млрд рублей. И хотя органы исполнительной власти отчитываются о практически стопроцентном освоении бюджетных средств, очередь почти не двигается, а жильем за год обеспечено лишь 11% от стоящих в ней лиц. Александр Бастрыкин отметил, что налицо как минимум признаки халатности со стороны должностных лиц и что задача следственных органов России - разбираться в причинах неосвоения оставшихся бюджетных средств, изучать, на какие цели они идут, а также проверять - все ли купленные квартиры переданы сиротам.

Такая же проблема и в Курской области, где на сейчас в очереди на жилье стоят 810 сирот. Из 564 млн рублей бюджетных средств на их обеспечение жильем освоено чуть более 200 млн. При этом Александр Бастрыкин отметил необходимость расследовать, куда в итоге пошли остальные деньги, и почему они не были освоены под жилищные программы для сирот. Сейчас в рамках расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав многодетной матери следователи устанавливают и других потерпевших. По этой проблеме направлено обращение главе региона.

В разговоре с заявительницей из Курской области Александр Бастрыкин заверил, что уголовное дело, возбужденное в связи с нарушением ее прав, будет передано в центральный аппарат СК России. Кроме того, будет оказана социальная помощь, в том числе в обеспечении детей всем необходимым.

В отношении руководителей следственных управлений СК России в Кемеровской и Курской областях назначены служебные проверки.

Глава СК России подверг критике работу следователей СК России в Омской области и Алтайском крае, где он также назначил служебные проверки.

Граждане из Омской области пожаловались на невыплату заработной платы со стороны руководства НП "Волейбольный клуб "Омичка" в 2015 году. За пять лет следователи неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела, сказала Петренко. Глава СК России потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества во время существования волейбольного клуба.

Жительница Алтайского края потеряла мужа, который, как выяснили следователи, был убит из корыстных мотивов. Однако глава СК России был недоволен отсутствием в деле следственного эксперимента, который, возможно, позволит установить дополнительные обстоятельства. В частности, у потерпевшей есть основания полагать, что обвиняемый в убийстве ее мужа действовал не один. Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат и подключить к работе криминалистов Криминалистического центра СК России.