Деньги на расчистку рек вокруг БЦБК выделят Росводресурсы

Расчистить реки в Слюдянском районе Иркутской области для защиты жителей региона и озеро Байкал от вымывания надшламовых вод, скопившихся в процессе деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", региональным властям помогут Росводресурсы. На эти цели будет выделено больше 60 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Финансирование выделено в рамках исполнения поручения вице-премьера Виктории Абрамченко, возглавляющей межведомственную группу по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, оставшегося после прекращения деятельности предприятия.

Средства федерального бюджета направят на проведение работ на реках Большая и Малая Осиновка, а также Солзан. Реки Большая и Малая Осиновка ближе всего к картам-накопителям Солзанского полигона БЦБК, где размещены жидкие отходы продуктов деятельности комбината, добавили в пресс-службе Росводресурсов. Река Солзан на участке расчистки захламлена остатками деревьев и кустарников, топляком, перемешанным с нанесенным гравием. Упавшие с деревья также засоряют береговую линию.

"Кроме того, для предотвращения негативного воздействия вод в Слюдянском районе мы планируем расчистить еще девять рек и один ручей. Сейчас в зону возможного затопления попадает территория площадью 87 га, там проживает порядка 40 тыс. человек", - отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Дополнительные работы пройдут на реках Харлахта, Бабха, Култучная, Медлянка, Тиганчиха, Большая Быстрая, Слюдянка, Похабиха, Безымянка и на ручье Красном.

По информации Росводресурсов, русла части из перечисленных рек засорены настолько, что не способны пропустить паводковые воды. Из-за чего возможно повторение критической ситуации июня 2019 года, когда проливные дожди спровоцировали крупный паводок в Слюдянском районе, была реальная угроза схода селей.

"Режим ЧС в связи с критическим уровнем выпавших осадков и повышением уровня воды до критических отметок на реках Слюдянского района действует до сих пор", - подчеркнули в пресс-службе Росводресурсов.