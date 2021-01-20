Двух замглавы иркутского УФССП заподозрили в мошенничестве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении двух заместителей начальника Управления Службы судебных приставов по Иркутской области и начальника отдела службы по Иркутску.

Им предъявлено обвинение в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщает пресс-служба СК, преступление было раскрыто ФСБ.

По данным следствия, должностные лица в 2019 году похищали деньги, которые бюджет выделял на зарплату приставов. Их злоумышленники провели по документам как повышенные премии. У подозреваемых провели обыски.