В 2021 году изменились правила приема детей в первый класс. Если раньше подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля, то теперь - 1 апреля.

В Новосибирской области записаться в первый класс можно через портал "Госуслуги" или на сайтах школ. Но спешить с этим не стоит.

- Документы можно подать в электронном виде, а затем обратиться в образовательную организацию, когда будет удобно, - пояснил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин. - Мы работаем по федеральному документу, которым установлен порядок приема заявлений на поступление в первый класс. Определена дата начала записи - 1 апреля, и мы не планируем ее переносить. Если же образовательная организация провела прием на своем закрепленном микроучастке и остались места, то можно раньше начинать прием тех, кто проживает на незакрепленной за данной школой, лицеем или гимназией территории.

В Омской области прошлой зимой многие родители первоклассников начали выстраиваться в очереди уже накануне массового зачисления в первые классы. К примеру, у школы № 120 на проспекте Менделеева мамы и папы мерзли на морозе почти сутки, сменяя друг друга. Дело в том, что в некоторых учебных заведениях число прикрепленных по прописке детей сильно превышает плановое количество мест. А как известно, лучшая школа в начальных классах, это та, которая ближе к дому.

После февральского ажиотажа в Омске было возбуждено даже несколько уголовных дел по подделке официальных документов и использованию заведомо подложных документов. Как выяснилось, некоторые омичи покупали по объявлению фиктивную прописку, чтобы пристроить своего ребенка в хорошую гимназию или лицей.

- Мы пока не можем прогнозировать, как будет складываться ситуация в этом году, но все образовательные учреждения Омской области полностью готовы к записи первоклассников с 1 апреля, - рассказал "РГ" представитель Министерства образования Омской области Илья Крылич.

По данным пресс-службы министерства образования Омской области, теперь распорядительный акт о закреплении за школой микроучастка должен издаваться муниципалитетом не позднее 15 марта. Образовательная организация должна опубликовать его на своем сайте в течение 10 календарных дней с момента его издания (раньше не позднее 1 февраля). В школьном приказе должны быть обозначены категории, имеющие внеочередное, первоочередное и преимущественное право при зачислении в образовательную организацию, а также должны быть перечислены те, кто имеет дополнительное право на прием.

В ведомстве уверены, что перенос сроков приема не вызовет особых проблем. Ведь для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется 6 июля. А раньше он начинался с 1 июля.

- Радует, что хотя бы на морозе стоять не придется, - шутит мама будущего первоклассника Елена Андреева.

Вероятно, особой популярностью у родителей будущих учеников в этом году будет пользоваться построенная по нацпроекту современная школа в микрорайоне Амурский-2, которую местные жители уже называют "школой мечты". Она рассчитана на 1122 ученика, которые будут учиться в одну смену, а после уроков смогут заниматься спортом и творчеством. В ней будут открыты научные лаборатории, 5 спортивных залов, кабинет психологический разгрузки, и даже собственная телестудия и издательский центр.