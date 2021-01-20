Благодаря фотографии, главным героем которой стал инвалид-колясочник, расчищающий дорогу от снега в городе Искитим Новосибирской области, ему удалось решить свой квартирный вопрос. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на коммунальщиков, следователи начали проверку, как и областная прокуратура. Правда, сам герой снимка Николай Дадыко уверяет: пройтись лопатой по тротуару для него не проблема, и защиты он ни у кого не просит.

- Да ничего такого не произошло, - поделился с "РГ" Николай Дадыко. - Собрался на рынок за молоком, а тут, смотрю, грейдер прошел и нагреб бровку у дороги. Что, рабочих ждать? Взял лопату, скребок - все расчистил и поехал дальше по своим делам вместе с товарищем, который как раз был у меня в гостях.

Двое инвалидов, один из которых старательно очищает обочину дороги от снега, попали в объектив камеры проезжавшей мимо автомобилистки. "Сам себе не поможешь - никто не поможет", - написала она, отметив, что необходимость инвалидам-колясочникам расчищать себе путь переходит все грани разумного. В инвалидном кресле Николай Дадыко оказался в 2010 году из-за тяжелой болезни.

Но это активного мужчину в расцвете лет не сломило, хотя первые полтора года он практически не выходил из дома. Просто не мог. Теперь искитимцы Николаем гордятся. Одни восхищаются тем, как он самостоятельно чинит свою машину, поддерживая ее в идеальном состоянии. Другие вспоминают цветник, который Николай Дадыко разбил под окнами общежития.

- Но вот теперь придется съезжать из общежития. Наконец-то, - не скрывает радости Николай Дадыко. - Я ведь три года добивался, чтобы мне, как инвалиду, по закону выделили квартиру. Судился с администрацией города, прошел два десятка заседаний.

Жилье в центре города, на первом этаже. "Мечта", - называет "однушку" владелец

И вот - неожиданная шумиха вокруг фото подстегнула решение квартирного вопроса. Вчера Николаю показали квартиру, которой он так долго добивался. Жилье в центре города, на первом этаже. "Мечта", - называет "однушку" владелец. Возможно, теперь и в новом для Николая дворе дорожки почище станут.