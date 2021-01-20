На север Красноярского края придут 55-градусные морозы

Жителям севера Красноярского края - а это без малого 240 тысяч человек - в ближайшие пару дней обещают суровые морозы.

Так, по информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг и пятницу на юге Таймырского муниципального района и в Эвенкийском температура воздуха упадет до 45-50 градусов по Цельсию. В Эвенкийском, при этом, местами похолодает до 55.

В центральных и южных районах Красноярского края 21 января ожидается до минус 35 градусов по ночам. На севере центральных районов еще холоднее - до 42 градусов со знаком минус. Днем воздух слегка прогреется до 32 градусов.

Что касается опасных зимних явлений, то на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица, а в горных районах, в Республиках Хакасия и Тыва 21-22 января будет лавиноопасно.

Между тем в краевой столице завтра немного теплее, чем на периферии: ночью -30-32, днем 19-21. Ожидается переменная облачность, в темное время суток преимущественно без осадков, а днем пойдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду.