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20.01.2021 15:25
Рубрика: Власть

Перечень новосибирских концессионных объектов утвердят на сессии заксобрания

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Ближайшая сессия Законодательного собрания Новосибирской области утвердит перечень объектов, в отношении которых в этом году планируется заключить концессионные соглашения. Решение об этом принял комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности регионального парламента.
Федор Николаев: Перечень объектов - это некая оферта органов власти. Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области Федор Николаев: Перечень объектов - это некая оферта органов власти. Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области
Федор Николаев: Перечень объектов - это некая оферта органов власти. Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области

В перечне - 24 объекта. О них депутатам рассказал министр экономического развития региона Лев Решетников. По сравнению со списком, утвержденным заксобранием год назад, 18 объектов - новые. Пятнадцать относятся к сфере физической культуры и спорта, семь - к инфраструктуре работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО), два - к здравоохранению и социального обслуживанию.

Фото: Татьяна Кравченко
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В их числе - региональный центр сноуборда по улице Немировича-Данченко в Новосибирске, спортивный комплекс с ледовыми аренами по улице Связистов и физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и бассейном по ул. Авиационной. Также в списке ряд объектов, находящихся в районах области. Это - физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в городе Черепаново, полигоны ТКО в Кыштовском, Искитимском районах и городе Болотное, пансионат для граждан пожилого возраста на базе имущественного комплекса "Кристалл" в Мочищенском сельсовете и областной онкодиспансер.

По словам председателя бюджетного комитета заксобрания Федора Николаева, перечень представляет собой "некую оферту органов власти, чтобы частный инвестор видел, в какие точки могут быть направлены инвестиции".

В ходе обсуждения заместитель председателя бюджетного комитета Ирина Диденко отметила, что строительство онкоцентра очень важно для жителей региона и попросила рассказать о нем подробнее. По словам заместителя министра здравоохранения Александра Колупаева, он будет рассчитан более чем на 600 мест. Более точные параметры станут известны немного позже после завершения согласований на федеральном уровне.

В свою очередь, депутат Глеб Поповцев предложил провести круглый стол для рассмотрения инвестпроектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

- Документ является декларативным, и обязательств заключения соглашений им не предусмотрено. Но ряд объектов, даже если по ним не будут найдены инвесторы, может быть реализован за счет бюджетных средств, поскольку их создание является полномочием исполнительных органов власти региона. В данном перечне это, прежде всего, областной онкодиспансер, являющийся наиболее значимым для жителей области, - прокомментировала депутат Ирина Диденко.

Она подчеркнула, что для жителей, которые будут лечиться в онкоцентре, по большому счету, не будет иметь значения, реализован проект за счет бюджетных средств или за счет ГЧП.

Очередная сессия заксобрания назначена на 28 января.

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