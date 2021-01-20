В феврале на Байкале пройдет ледовый фестиваль OlkhonIceFest

Новогодние каникулы миновали, позади остались и крещенские купели, но на Байкале самое интересное только начинается. Зима вступила в полную силу - и пусть не вся водная гладь озера еще замерзла, на Малом море лед уже встал - чистый, прозрачный. А это значит, что вот-вот начнется заготовка материала для фестиваля ледовой скульптуры OlkhonIceFest.

Заявки на участие в конкурсе ледовых скульптур прислали более 40 мастеров со всей России и из дальнего зарубежья. Фото: @ERKAN.BAZARBASI

Напомним, фестиваль пройдет 20-22 февраля на острове Ольхон - точнее, рядом с ним, на льду пролива Малое море у поселка Хужир. А с 14 по 19 февраля можно будет посмотреть, как мастера создают шедевры изо льда.

- Ограничения в Иркутской области ослабевают - даже разрешили открыться театрам и концертным залам в городах. А уж на Байкале обеспечить требуемую социальную дистанцию и прочие санитарные требования проще простого. К услугам посетителей фестиваля - бескрайняя ледяная гладь, гуляй сколько хочешь. А солнце и сибирский морозец только добавят здоровья, - рассказал Семен Майор, руководитель компании "Ольхон Скай", организатора фестиваля. - Самые нетерпеливые могут приехать на остров хоть сейчас. Зимник пока не открыт, это происходит обычно в начале февраля, но на остров можно добраться на "хивусах" - судах на воздушной подушке. Комфортабельные гостиницы ждут постояльцев, многие владельцы воспользовались межсезоньем, чтобы обновить номера. Словом, есть все для отличного зимнего отдыха. А мы всегда рады нашим гостям.

Для организаторов фестиваля сейчас самая жаркая пора. Завершился прием заявок от скульпторов: их прислали больше 40 мастеров со всей России - от Хабаровска до Архангельска. А еще - из Белоруссии, Казахстана, Египта, Германии и Франции. Среди них выберут самых интересных, самобытных авторов - они будут создавать свои ледяные шедевры на Ольхоне.

- В этом году мы выбрали философскую тему для фестиваля: "Трансформация мира". Она вызвала большой отклик у художников и скульпторов. Мы получили множество необычных эскизов - глубоких, неожиданных, концептуально осмысливающих перемены, которые происходят с миром сейчас, пути, которые выбирает человечество. Напомню, в этом году мы проводим конкурс не только ледяных скульптур, но и эскизов к ним, - анонсировал Семен Майор.

Скульпторам организаторы предложили создать свои произведения не только из заранее подготовленных кубов льда, но и творчески переосмыслить байкальский ландшафт, его ледяные наросты и гроты у берегов. Ничего подобного на других фестивалях ледовых скульптур не бывало - это изюминка OlkhonIceFest.

Верстается программа фестиваля. Уже известно, что в этом году будет расширена спортивная часть -

к шуточному снежному футболу в валенках и хоккею добавится ледовый забег OlkhonIceTrail на дистанции 15 и 30 километров. И, конечно, нельзя пропустить зрелищные бурятские состязания по разбиванию хребтовой кости. Просто дух захватывает, когда не только крепкие мужчины, но и женщины, и подростки голыми руками ломают прочную бычью кость. Кстати, в прошлом году чемпионы учили всех желающих технике удара - надеемся, что и в этом году можно будет получить такой необычный мастер-класс.

Ну и дань времени - у OlkhonIceFest в этом году появится большая виртуальная часть программы. Организаторы планируют провести несколько онлайн-мастер-классов. Один из них - по резке скульптур изо льда - для всех желающих преподаст двенадцатикратный призер чемпионата мира по ледовой скульптуре IceAlaska Иван Зуев.

Кстати, почувствовать ольхонское настроение можно заранее в Иркутске: в 130-м квартале, в самом сердце города, устроители установили несколько ледяных скульптур в преддверии OlkhonIceFest.

Справка "РГ"

Туристическая компания "Ольхон Скай" работает с 2013 года. Ее основатели и сотрудники - жители острова Ольхон, а значит, знают лучшие гостиницы на острове, лучшие корабли, автомобили и маршруты. Могут организовать экскурсии по неизведанным местам Байкала на судах на воздушной подушке или устроить прогулку на финских санях. А если надо - то и составить тур по всему Байкалу, включая Бурятию.

Следите за новостями в инстаграме фестиваля @olkhonice и на сайте http://olkhonice.ru/

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