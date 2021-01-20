В Красноярске мужчина из ревности заказал избиение бывшей подруги

В Красноярске раскрыто разбойное нападение на 34-летнюю женщину. Несколько дней назад ее избили и ограбили на окраине города. Как установила полиция, организатором преступления выступил ее 61-летний бывший сожитель.

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, так он отомстил ей за разрыв отношений еще два года назад.

"Он решил ее наказать и обратился к двум знакомым. Сказал, где живет, дал фотографию. Злоумышленники дождались женщину, избили ее и похитили сумку, которую впоследствии выбросили. За совершенное нападение заказчик рассчитался с ними спиртными напитками", - говорят в полиции.

Сейчас все трое задержаны. Возбуждено уголовное дело о разбое.