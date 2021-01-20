В Кузбассе коллекторское агентство по решению суда заплатит штраф в триста тысяч рублей за психологическое давление на должницу.

Договор на предоставление микрозайма на восемь тысяч рублей под 365 процентов годовых (!) 43-летняя Марина М. из города Анжеро-Судженска заключила в начале февраля 2020-го. Она обязалась через месяц выплатить микрофинансовой компании "Джой Мани" 12 191 рубль, но не смогла этого сделать в срок. Кредиторы обратились к специалистам по возврату просроченных долгов. Представители Единого коллекторского агентства начали телефонную "бомбардировку" клиентки.

"Вам сейчас звонки будут поступать, в течение дня их будет получать абсолютно все ваше окружение. Вплоть до работодателя", "Готовы лишиться работы из-за 12 300?". За день Марина получила двадцать пять текстовых сообщений на мобильный. И еще восемнадцать были адресованы ее знакомой. При этом письменного согласия на общение коллекторов с третьими лицами Марина не давала. Как и разрешения передавать коллегам, родственникам и работодателям какие-либо сведения о своей задолженности.

Задолженность женщина вернула в тот же день. А потом обратилась в областное Управление федеральной службы судебных приставов. Его сотрудники провели административное расследование, и факты угроз с элементами психологического давления полностью подтвердились.

- Арбитражный суд Кемеровской области признал юридическое лицо виновным в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО "ЕКА", которое ранее уже привлекалось к ответственности за подобные дела, назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей, - сообщила "РГ" главный специалист-эксперт Группы по взаимодействию со СМИ регионального УФССП России Наталья Прокофьева.

Кстати

В Кузбассе в 2020 году сумма штрафов за незаконный порядок взаимодействия с должниками превысила 6,7 миллиона рублей (в 2019-м - 3,7 миллиона).