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Рубрика: Культура

Страницы не рассыплются

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 10(8361)
Уникальное книжное собрание Колывано-Воскресенских горных заводов стало доступно на портале "Книжные памятники" Национальной электронной библиотеки и "Электронной библиотеки НГОНБ".
Сохранить для потомков редкие книги - одна из главных задач библиотекарей. Фото: Татьяна Кравченко Сохранить для потомков редкие книги - одна из главных задач библиотекарей. Фото: Татьяна Кравченко
Сохранить для потомков редкие книги - одна из главных задач библиотекарей. Фото: Татьяна Кравченко

Как рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) Светлана Тарасова, в 2020-м было оцифровано более пятидесяти редких книг, изданных до 1830 года.

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- Оцифровка книжных памятников - наш приоритет, потому что эти книги находятся под особой охраной государства, - отметила Светлана Тарасова. - В силу их возраста нам приходится изымать книги из обращения, реставрировать, восстанавливать, помещать в специальные бескислотные капсулы и оцифровывать с тем, чтобы они сохранялись для истории и были доступны для читателей.

В числе уже оцифрованных - тридцать книг из собрания Колывано-Воскресенских горных заводов. Большую часть этой ценной коллекции перевезли из Барнаула в Новосибирск в 20-х годах прошлого столетия при содействии первого директора НГОНБ Пантелеймона Казаринова. Это литература по горному делу почти за двести лет, представленная на нескольких языках. Русскоязычная часть коллекции насчитывает более четырех тысяч единиц хранения, в нее вошли книги, журналы и газеты, издаваемые в России.

В новую партию оцифрованных изданий войдут такие книги, как "Детское чтение для сердца и разума" (1786), "Краткой российской летописец с родословием" (1760), "Первыя основания металлургии, или рудных дел" (1763) М. В. Ломоносова и многое другое.

Справка "РГ"

Работа по оцифровке редких и ценных книг стала возможной благодаря договору между НГОНБ и Российской государственной библиотекой. К 2024 году планируется в пять раз увеличить число обращений к цифровым ресурсам, оцифровать триста книжных памятников с возможностью включения их в Национальную электронную библиотеку.

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