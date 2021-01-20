Бывшие воспитанники детского дома из поселка Москаленки стали новоселами. Жилье в новостройке по улице Степная полностью отвечает всем современным требованиям и имеет пятилетнюю гарантию качества. Заходи и живи.

Каждая из четырех квартир обошлось бюджету в 1,28 миллиона рублей. Средства на приобретение жилья сиротам выделили федеральная и региональная казна.

Обладателями заветных ключей стали будущий педагог и студент аграрного университета, которые считают, что новое жилье - отличный повод вернуться на малую родину после окончания учебы, но уже в роли молодых специалистов. Новогодним чудом назвала новоселье молодая мама двух детей Анна Шенкнехт.

- Пять лет ждала этого события, и вот свершилось, - улыбается она. - Повезло и с микрорайоном. Школа, больница и магазин совсем рядом.

За последние несколько лет в Москаленском районе право на получение собственного жилья реализовали 32 бывших воспитанника детских домов.

Квартиры переданы новоселам по договорам специализированного найма. На протяжении пятилетнего периода (столько длится период социальной адаптации) за состоянием квартир будут следить специалисты региональной межведомственной комиссии. И если сироты будут содержать свое жилье в порядке, то потом смогут его приватизировать, став законными собственниками.

Усилить контроль за новоселами власти заставили обстоятельства. В прошлом году контролеры выявили одиннадцать заброшенных квартир, еще шесть находились в непригодном для проживания состоянии, а долги по коммуналке превысили двенадцать миллионов рублей.

- Теперь проверки станут регулярными. Это позволит повысить ответственность нанимателей и будет стимулировать их бережнее относиться к своему жилью, - подчеркнули в региональном минимущества.

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