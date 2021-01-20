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20.01.2021 13:59
Рубрика: Власть

В Омской ракетной армии вакцинировали от COVID-19 около 3 тыс. военных

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 20 января, Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил о завершении вакцинации от коронавируса личного состава Омской ракетной армии РВСН. Прививку от опасной инфекции в общей сложности получили около 3 тысяч солдат и офицеров.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Военнослужащим Иркутского, Барнаульского и Новосибирского ракетных соединений, а также дежурным силам Омского ракетного объединения введен второй компонент вакцины", - отметили в ведомстве. Там добавили, что в первую очередь препарат получали медицинские работники, командный состав и те, кто несет боевое дежурство либо входит в дежурные силы ракетных дивизий и полков.

"При проведении вакцинации первым и вторым компонентом вакцины случаев осложнений или непереносимости прививки не было", - заявили в Департаменте информации и массовых коммуникаций.

В Минобороны рассказали, как в армии и на флоте организован процесс добровольной вакцинации. Перед инъекцией до военнослужащих доводят информацию о том, что после прививки в течение пяти суток не рекомендуется интенсивно заниматься спортом и тяжелыми физическими нагрузками. Самой прививке предшествует обязательный медицинский осмотр у врача.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Как и везде, в армии вакцинация от коронавируса проводится в два этапа с промежутком в 21 день. После инъекции каждому военнослужащему выдают специальный сертификат, где помимо личных данных указана дата прививки и название препарата, который введен человеку.

Напомним, что, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в Вооруженных силах будут вакцинированы от коронавируса 400 тысяч военнослужащих.

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