Дагестанских педагогов научили читать онлайн-лекции

Новости

Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 26 тыс. военнослужащих 20:58
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей 20:29
Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем 20:29
Мишустин поручил до 26 января доложить о ходе вакцинации от COVID-19 20:23
В зоопарке Таллина у льва был подтвержден COVID-19 20:22
Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году 20:17
Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство бензина 20:12
Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм 20:10
В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене 19:37
В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса 19:36
Прокуратура Петербурга объяснила запрет сайтов с аниме "Тетрадь смерти" 19:28
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет 19:21
В Подмосковье число отравившихся школьников приблизилось к 100 19:20
"Аталанта" с Миранчуком не смогла обыграть "Удинезе" 19:17
В первую рабочую неделю 2021 года больше всего подорожали помидоры 19:17
Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы 19:08
План проведения Года науки и технологий появится до конца января 19:04
27-й фестиваль "Золотая маска" стартует онлайн 19:00
Кортеж Джо Байдена прибыл к Капитолию 18:51
Путин и Лукашенко обсудили Союзное государство и борьбу с коронавирусом 18:50
Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне 18:46
Первую инновационную станцию экомониторинга установили в Печатниках 18:30
Минприроды подготовило законопроект об опасных производствах 18:27
В ОБСЕ предостерегли Киев от применения на Донбассе силы по карабахскому сценарию 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
20.01.2021 20:32
Рубрика: Общество

Перешли на "цифру"

Дагестанских педагогов научили читать онлайн-лекции
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
В Дагестане для педагогов вузов организовали курсы цифровой грамотности. Выяснилось, что формат дистанционного преподавания для многих из них оказался непривычным.

Занятия проводятся в Дагестанском государственном университете. Первыми за "цифровую парту" посадили более возрастных преподавателей. Как выяснилось, именно им, привыкшим к традиционным формам чтения лекций, трудно приспособиться к новым реалиям.

Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
"Ростелеком" в Дагестане предоставил услуги крупному гостиничному комплексу

- Старшее поколение не было настроено изучать медиаграмотность, и сложность состояла не в том, чтобы объяснить им, как пользоваться цифровыми ресурсами, а в том, чтобы донести до них важность умения это делать. После того как нас перевели на дистанционный формат, преподаватели в возрасте очень быстро осознали, что разбираться в современных технологиях необходимо, - рассказала лектор по блог-технологиям Марианна Мишаева.

Во время обучения преподаватели освоили, как создавать и размещать в Сети образовательные блоги. Некоторые пошли еще дальше - создали личные странички в интернете и начали выставлять туда всю информацию по своему курсу. На такие страницы заходят студенты и читают необходимые учебные материалы. Кстати, они очень довольны тем, что преподаватели прошли курс по цифровым технологиям. Привыкнув к повсеместному использованию гаджетов, многие из них неохотно шли в аудитории выслушивать длинные лекции.

А теперь у них есть возможность одним кликом скачать нужный материал, а потом спокойно заниматься по нему дома.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена
В России создается новая коалиция левых сил
В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России