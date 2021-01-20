Дагестанских педагогов научили читать онлайн-лекции

В Дагестане для педагогов вузов организовали курсы цифровой грамотности. Выяснилось, что формат дистанционного преподавания для многих из них оказался непривычным.

Занятия проводятся в Дагестанском государственном университете. Первыми за "цифровую парту" посадили более возрастных преподавателей. Как выяснилось, именно им, привыкшим к традиционным формам чтения лекций, трудно приспособиться к новым реалиям.

- Старшее поколение не было настроено изучать медиаграмотность, и сложность состояла не в том, чтобы объяснить им, как пользоваться цифровыми ресурсами, а в том, чтобы донести до них важность умения это делать. После того как нас перевели на дистанционный формат, преподаватели в возрасте очень быстро осознали, что разбираться в современных технологиях необходимо, - рассказала лектор по блог-технологиям Марианна Мишаева.

Во время обучения преподаватели освоили, как создавать и размещать в Сети образовательные блоги. Некоторые пошли еще дальше - создали личные странички в интернете и начали выставлять туда всю информацию по своему курсу. На такие страницы заходят студенты и читают необходимые учебные материалы. Кстати, они очень довольны тем, что преподаватели прошли курс по цифровым технологиям. Привыкнув к повсеместному использованию гаджетов, многие из них неохотно шли в аудитории выслушивать длинные лекции.

А теперь у них есть возможность одним кликом скачать нужный материал, а потом спокойно заниматься по нему дома.