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20.01.2021 17:41

"Россети Северный Кавказ" выявили 35 фактов майнинг-хищений энергии на 230 млн рублей

35 случаев неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами пресекли "Россети Северный Кавказ" в зоне операционной деятельности компании в 2019-2020 годах. Объем похищенного ресурса равен 45,3 млн кВт.ч. Стоимость "украденных" майнерами киловатт-часов превышает 230 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

В регионах СКФО антирейтинг любителей несанкционированного подключения к электросетям для получения криптовалюты возглавляет Республика Дагестан. Здесь зафиксировано 24 случая энерговоровства на 90,4 млн рублей.

Семь выявленных фактов на 138 млн рублей - в Республике Ингушетия.

Четыре акта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии майнерами на сумму 1,4 млн рублей специалисты составили в Чеченской Республике.

Неучтенное потребление ресурса (хищения) приводит к перепадам напряжения и может спровоцировать технологические нарушения в работе энергообъектов. Следовательно, хищения напрямую влияют на качество и надежность электроснабжения и жителей республик, и социальных структур. И самое главное - эта незаконная деятельность опасна для жизни как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей. Именно поэтому в энергокомпании уделяют повышенное внимание предотвращению хищений электроэнергии. Работа энергетиков в данном направлении показала свою эффективность, поэтому в новом году активизирована и продолжается совместно с правоохранительными органами.

"Выявленные факты - это результат новой стратегии "Россети Северный Кавказ" в работе по предупреждению и пресечению случаев неучтенного потребления энергоресурса. Компания усилила и добилась прозрачности всех без исключения направлений: взаимодействие с правоохранительными органами, рейдовые мероприятия, контрольные съемы показаний счетчиков, профилактическая работа с населением, выявление коррупционной составляющей среди сотрудников предприятия. Комплекс предпринятых мер отражает позицию компании в этом вопросе. Энергетическая безопасность - ключевой фактор социально-экономического развития макрорегиона, а действия отдельных лиц вводят стратегически важный сектор в зону повышенного риска. Мы не можем позволить подобное", - отметил заместитель генерального директора по безопасности "Россети Северный Кавказ" Олег Солодовник.

В каждом выявленном случае информацию о майнинг-хищении ресурса энергетики передали в правоохранительные органы. По большинству фактов возбуждены уголовные дела.

Кроме того, нарушители оплачивают выставленные счета, значительно превышающие стоимость электроэнергии, потребленной законным путем. Сумма возмещения рассчитана исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополняет штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Компания "Россети Северный Кавказ" напоминает об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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