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20.01.2021 11:27
Рубрика: Общество

"Ростелеком" подключил цифровые сервисы для самого мощного ветропарка России

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" обеспечил цифровыми услугами связи самый мощный ветропарк России - расположенную в Ставропольском крае Кочубеевскую ветряную электростанцию (ВЭС), которая была запущена в конце прошлого года и сразу же приступила к поставкам электроэнергии на оптовый рынок.
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком" Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Для подключения Кочубеевской ВЭС к сетевой инфраструктуре технические специалисты "Ростелекома" проложили оптоволоконный кабель протяженностью 10 километров. Работы велись в сложных условиях холмистой местности на глубине 1,5 метра с переходом через магистральный газопровод высокого давления. В итоге национальный цифровой провайдер обеспечил для электростанции подключение к интернету с пропускной способностью до 200 Мбит/с и цифровую телефонию. Связь будет использоваться энергетиками для сбора и передачи телеметрических данных с электроэнергетических установок в рамках М2М-системы в диспетчерский пункт станции, а также для координации работы сотрудников.

Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
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- Мы довольны сотрудничеством с "Ростелекомом". Построенные для ветростанции линии связи обеспечивают стабильную работу оборудования. Это наш первый, но не последний совместный проект в регионе. Программа строительства ВЭС ведется еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области, - прокомментировал Дмитрий Николин, начальник управления информационных технологий АО "НоваВинд".

Кочубеевская ВЭС входит в структуру компании "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по реализации проектов в ветроэнергетике) и состоит из 84 электрогенерирующих ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка станции составляет 496,7 млн кВт/ч.

- "Ростелеком" продолжает развивать партнерство с крупнейшими национальными компаниями, повышать эффективность отечественной промышленности, энергетики и бизнеса. Решение таких амбициозных задач формирует дополнительные компетенции наших специалистов. Каждый высокотехнологичный объект не обходится без внедрения инновационных разработок. Этот опыт мы успешно применяем для усовершенствования сервисов и повышения качества наших услуг, - отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" выступает в качестве цифрового партнера для зеленой энергетики на юге и в стране в целом. В числе объектов, которые компания обеспечивает интернетом и современными сервисами на его основе, Адыгейская ветростанция, три солнечные электростанции в Волгоградской области и другие.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым СКФО СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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