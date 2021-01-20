В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков

В Чеченской Республике силовики уничтожили шестерых боевиков, которые находились в федеральном розыске. Об этом в среду сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Сообщается, что бойцы полка специального назначения МВД по ЧР провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района, которое расположено в 30 километрах от Грозного. В результате удалось ликвидировать банду Аслана Бютукаева.

- Спецоперация была спланирована давно. Я лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев. Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться, - заявил Кадыров.

Он также добавил, что личности некоторых из убитых бандитов уже удалось установить. В ходе спецоперации потерей среди силовиков нет.