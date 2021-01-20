Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием образования республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Дагестан с юбилеем - 100-летием со дня образования Дагестанской АССР.

"На протяжении веков Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур. Их богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к старшим передаются из поколения в поколение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом. Путин назвал сохранение межнационального согласия и мира прочной основой для экономического и социального развития региона.

Также президент пожелал дагестанцам успехов, процветания и реализации намеченных планов на благо страны и региона.

Справка "РГ"

20 января 1921 года был принят декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, 24 мая 1991 года регион переименован в Дагестанскую Советскую Социалистическую Республику, с 1993 года - Республика Дагестан.