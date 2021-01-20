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20.01.2021 20:10
Рубрика: Общество

Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм, одно из самых серьезных состояний, вызываемых коронавирусной инфекцией, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник близкий к системе здравоохранения Петербурга.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой

Алиса Фрейндлих находится в реанимации больницы №122 имени Соколова с 25 декабря. Всенародно любимая актриса дышит сама, без подключения к аппарату ИВЛ, тем не менее, ее состояние не улучшается, врачи называют его стабильно тяжелым.

Цитокиновый шторм был вовремя купирован, для этого применялись методы интенсивной терапии.

Выздоровлению актрисы пока препятствуют два фактора. Первый - курение.

Вредная привычка Алисы Фрейндлих ни для кого не была секретом, тем не менее, оказавшись в больнице, актриса отказалась от сигарет. И сейчас состояние ее легких постепенно улучшается.

Вторая проблема - дефицит массы тела. Этот фактор, по оценкам источника, на который ссылается "Комсомольская правда", является серьезным препятствием для выздоровления актрисы.

Алиса Фрейндлих выполняет все рекомендации врачей.

Справка "РГ"

Цитокиновый шторм может возникать при различных тяжелых болезнях. Суть этого состояния в том, что происходит атака иммунной системы на собственный организм и происходит разрушение тканей очага воспаления. В случае с коронавирусной инфекцией, как правило, возникает тяжелое поражение легких. А поврежденный внутренний слой кровеносных сосудов провоцирует тромбообразование. У пациентов начинается лихорадка, они испытывают сильную боль в мышцах и суставах.

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