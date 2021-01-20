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20.01.2021 20:21

Тропа Агриколы

На берегу Финского залива появится природный парк "Кюренниеми"
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 9(8360)
На территории Ленинградской области уже в этом году появится новый уникальный парк "Кюренниеми", который получит статус ООПТ (особо охраняемой природной территории). Проект - международный и будет реализован с привлечением средств Европейского союза в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия". Полное название проекта: "Кюренниеми - культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэля Агриколы". Предполагаемая площадь нового парка - 2,5 тысячи гектаров, он будет включать красивейшие территории вдоль Финского залива, в том числе бухту Желтую, на которой расположен мыс Кюренниеми.

О том, что эта местность была частью Суоми, знают все. Но в чем связь между бухтой Желтой (ближайший поселок Лужки, рядом шоссе в сторону Приморска) и Микаэлем Агриколой? Микаэль Агрикола -очень почитаемый в Финляндии просветитель, первый переводчик Библии на финский язык, основоположник финского литературного языка. День финского языка наши соседи отмечают в день смерти Агриколы.

Фото: Николай Гернет
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Агрикола в 1557 году был в Москве в составе посольства - для того, чтобы принять участие в заключении мирного договора между Россией и Швецией. На обратном пути в Швецию он заболел и умер - как раз на мысе Кюренниеми, по некоторым данным - в хижине рыбака. На месте предполагаемой смерти ныне стоит памятный знак. Похоронен Агрикола в Выборге (где точно - неизвестно), в этом городе установлен памятник финскому просветителю.

Проект нового заказника, который совместит в себе природно-экологическую, историческую и культурную части, был инициирован "Всероссийским обществом охраны природы" и поддержан государственными структурами России и Финляндии, а также двумя крупными вузами - Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина и Университетом прикладных наук LAB (Финляндия). Проект рассчитан на 23 месяца и запускается 1 февраля. Уже в этом году будет создан природный парк, но полностью его обустройство планируется закончить к 2023 году. Общая стоимость проекта составит 424 тысячи евро (средства будут вкладывать и Евросоюз, и обе страны).

Как пояснила Наталья Калягина, заместитель председателя Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы", проект будет включать в себя несколько позиций. Прежде всего это создание различных экологических маршрутов. Обычно протяженность пеших маршрутов составляет пять-десять километров, веломаршрутов - от десяти километров. Как и обычно, каждый из них будет оборудован необходимой инфраструктурой. Будут разработаны не только классические информационные щиты, но и аудио- и видеогиды, в которых расскажут не только о природе края, но и об истории, культуре. А поскольку проект международный, они будут на нескольких языках (минимум на трех: на русском, финском и английском). Ноу-хау проекта - мобильный визит-центр, в котором также будет сконцентрирована вся необходимая будущим туристам информация. Новый парк будет располагать не только парковкой, но и глэмпингами - палаточными кемпингами, в которых будет достаточно комфортно, но при этом природа практически не пострадает. Возможность ночевок сделает парк интересным и для многодневных путешествий. Причем гидами по парку станут... местные жители, которые пройдут специальное обучение. То есть водить туристов будут те, кто живет неподалеку, кто любит свою малую родину и знает о ней множество любопытных деталей, которые не входят в стандартные экскурсионные программы.

Нужно отметить, что минувший год стал годом массового внутреннего туризма, а интерес граждан к экотуризму - экомаршрутам и тропам - возрос многократно. Ожидается, что и впредь востребованность экотурмаршрутов в Ленобласти будет расти.

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Будет создан документальный фильм, рассказывающих об истории края и о деятельности Микаэля Агриколы. Разработчики проекта хотят, чтобы имя финского просветителя стало широко известно и в России. Собирать архивные сведения будут волонтеры из числа студентов России и Финляндии. Так что поучаствовать в проекте смогут многие. Кстати, что касается экомаршрутов: каждый из нас может предложить и свою экотропу (подробности на сайте Особо охраняемых природных территорий Ленобласти).

А в дальнейшем планируется объединить часть экологических маршрутов, проходящих в Ленобласти и в Финляндии. Тогда как российские, так и зарубежные туристы смогут познакомиться с красотами природы сразу двух пограничных государств. Понятно, что пересекать границу нужно будет все равно в соответствии с существующими правилами. Просто маршруты будут продолжены по другую сторону границы (пешеходные, на велосипеде, конные - вариантов будет предложено несколько).

Парк "Кюренниеми" - первый пример организации особо охраняемой природной территории в Ленобласти при помощи Евросоюза. Уже сейчас есть планы по развитию сотрудничества и организации заказников в других местах Карельского перешейка.

- Создание заказника "Кюренниеми" имеет еще и огромное историко-культурное значение. Это место связано с именем Микаэля Агриколы. Наши соседи будут с удовольствием приезжать сюда, чтобы узнать что-то новое из его биографии. Проект будет интересен и нашим соотечественникам. Да, границы разъединяют, но природа, культурные ценности объединяют. И в этом огромная важность проекта, - подчеркнул Алексей Кадочников, руководитель проекта, директор центра экологической политики Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. .

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