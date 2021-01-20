В вологодской мастерской изъяли самодельный автомат Калашникова

В Верховажском районе Вологодской области сотрудники правоохранительных органов прекратили деятельность кустарной мастерской по переделке огнестрельного оружия. Изъяли автомат Калашникова и пистолет Макарова.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий в подпольной мастерской побывали сотрудники уголовного розыска полиции и УФСБ, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области. В ходе обысков как в доме, так и в гаражном боксе ранее судимого жителя деревни Большое Ефимово нашли два вида самодельного оружия: автомат Калашникова калибра 7,62 миллиметра и пистолет Макарова калибра 9 миллиметров. У сельчанина был и вставной ствол для бесшумной стрельбы. Кроме того, изъяли и магазины к ним.

Оружие направили на экспертизу. Как выяснилось, запасные части и инструменты мужчина покупал через интернет. Никаких разрешений на хранение и ношение оружия он не имел.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - незаконный сбыт, хранение, а также незаконное изготовление оружия. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.