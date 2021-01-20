Петербуржцам предложили рассказать о блокадниках-героях

В Петербурге стартует акция по увековечению воспоминаний о героях Великой Отечественной войны, награжденных медалью "За оборону Ленинграда". Она была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР в декабре 1942 года, а чеканили награду прямо в осажденном городе.

Сегодня в специальную базу данных "Медаль "За оборону Ленинграда" внесены данные о более чем 170 тысячах награжденных, 8520 страниц. Всего же к награде были представлены более 600 тысяч "гражданских". Но в городских архивах значатся самые скупые сведения - Ф. И. О., год рождения, место работы, дата и номер решения о награждении. Поэтому инициаторы, разработавшие и запустившие на портале "Архивы Петербурга" отдельный проект о награде, предложили наполнить их теплом человеческих воспоминаний.

Принять участие в проекте могут не только петербуржцы, но и жители любых регионов страны, и даже те, кто сегодня живет за пределами России.

В небольшом рассказе нужно указать, чем занимался ваш родственник, где работал и какой вклад внес в оборону города. Также вместе с информацией необходимо прикрепить ссылку на карточку родственника, которую вы нашли на сайте портала. Главная цель проекта - сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения.

Наполнение базы ведется практически вручную, с помощью особого оборудования и специалистов, умеющих обращаться со старой бумагой. Пока в "цифру" переведена примерно треть имеющихся документов. Поэтому если информации о человеке в базе данных еще нет, но вы уверены, что она должна быть, на сайте можно подписаться на уведомления по запросу. Тогда система уведомит, когда появятся новые данные. Сейчас, например, нет информации о том, что награждена была поэтесса Ольга Берггольц, хотя ей вручили награду в числе первых.

Главная цель проекта — сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения

Некоторых героев блокады можно даже увидеть. В базе данных есть, например, фотография отличниц 4-го класса 47-й школы Приморского района, отработавших два военных лета на совхозных и колхозных полях. Совсем еще дети, в пионерских галстуках, пять девочек: Лидия Житкова, Гали Петрова, Зинаида Авдеева, Марина Гнеденко, Вера Романик - у каждой медаль. И ни про одну из них нет сведений на портале.

Но иногда архивные документы могут немного рассказать о человеке. Например, Екатерина Ященкова работала в мастерских Военно-механического института рихтовщицей. "Работая на одной из самых серьезных и физически тяжелых операций, выполняет нормы на 140-150 процентов, чем обеспечивает хорошую работу сборочного цеха" - так изложено ее фактическое участие в обороне Ленинграда в списках награжденных рабочих и служащих предприятий и учреждений Ленинского района за 1943 год. Но как она жила, о чем думала 25-летняя Катя? Возможно, об этом смогут рассказать ее родные.

Инициаторы проекта планируют сделать эти рассказы достоянием самой широкой общественности, публиковать их в прессе, распространять через социальные сети. А в будущем, возможно, разместить в базе данных рядом с документами о награждении.

Отметим, что эта инициатива - не первый цифровой проект, посвященный блокаде. Интернет-портал "Книга памяти блокадного Ленинграда" содержит архивные документы о погибших и эвакуированных жителях города, о подвигах и потерях его защитников, воевавших в регулярных частях и в народном ополчении. Руководителям субъектов РФ на федеральном уровне рекомендовано оказывать содействие в предоставлении порталу сведений о лицах, проживавших в Ленинграде в период Великой Отечественной войны, в том числе умерших либо эвакуированных в другие регионы. Сейчас общий объем банка данных "Книги" насчитывает около девяти миллионов записей и ссылок на документы, а в будущем создатели портала намерены запустить систему поиска по адресам. "На карте появится каждый дом блокадного Ленинграда с возможностью восстановить судьбу каждого его жителя", - обещают создатели проекта. Им тоже можно отправлять сведения и документы. .

Контакт

Для того чтобы принять участие в проекте "Медаль моей памяти", нужно найти карточку своего родственника в базе, написать краткий рассказ и отправить на почту medal@spbarchives.ru с 27 января по 31 марта 2021 года.