В поселке Самодед Архангельской области в разгар зимы вышла из берегов река Ваймуга, и вода со льдом подступила к жилым домам.

Спасатели уже несколько раз проводили на Ваймуге взрывные работы. Шуга пошла на поселок под Новый год из-за подъема уровня воды в реке. После подрывов стихия временно отступила, оставив намокшие поленницы, обледеневшие бани и сараи. Но после праздников ситуация повторилась. Местные жители выкладывали в соцсетях снимки своих подтопленных дворов, по которым невозможно было пройти. Положение усугубляли крепкие морозы - ниже минус 30 градусов.

- Морозная зима продолжает испытывать на прочность жителей поселка. Из-за очередного подъема уровня воды в Ваймуге специалисты Архангельской областной службы спасения снова провели взрывные работы на реке, - сообщил глава Плесецкого района Поморья Игорь Арсентьев.

Обычно подобные наводнения происходят весной, но Самодед - особый случай. Как поясняют гидрологи, Ваймуга в районе поселка петляет и во время ледостава шуга на перекатах забивает русло. Самодед подтапливает каждую зиму на протяжении пятнадцати лет. Проблему могло бы решить дноуглубление, но провести его непросто, поскольку в этой реке нерестится рыба.

На момент подготовки номера Ваймуга дала поселку передышку. Местная администрация отслеживает уровень воды и при необходимости снова обратится к спасателям.