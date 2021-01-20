Театр Семена Спивака отметил день рождения

Молодежный театр на Фонтанке отметил 41-й день рождения. Со зрителями, правда, только с 50-процентной заполняемостью зала, согласно нынешним правилам.

Дата не круглая. Две круглые даты случились в прошлом году: 40-летие театра и 70-летие худрука Семена Спивака. Но коронавирус и связанные с ним ограничения, новые правила жизни не позволили отпраздновать юбилеи, как задумывалось, вместе со зрителями и коллегами.

Корреспондент "РГ" оказалась в числе друзей театра и побывала на праздничном вечере, названном "Это было недавно..."

Новая книга о Спиваке

Начали вечер с презентации книги "Вертикаль Семена Спивака", которую выпустило петербургское издательство "Балтийские сезоны". Написала ее известный московский театральный критик, кандидат филологических наук Наталья Старосельская.

Сборник, великолепно иллюстрированный фотографиями, запечатлевшими моменты репетиций, сцены из спектаклей, охватывает весь период творчества режиссера - от первых постановок до недавних премьер. Как отметили ученики Мастера, "эта книга - подарок всем нам, и зрителям, поклонникам театра Семена Спивака".

Герой книги резюмировал:

- Я действительно получаю громадное удовольствие от того, чем занимаюсь, что люблю. Очень люблю наших артистов. Без любви спектакль не складывается. Я пробовал быть жестче, командовать, но у меня не получилось, и я понял, что мой путь - это любовь, ее перипетии, исследование отношений между мужчиной и женщиной (у нас много спектаклей на эту тему). В наше время людям не хватает любви, добра.

«Это было недавно...»

На радость поклонникам и настоящим фанатам Молодежного театра "спиваки" представили зрителям трехчасовую концертную программу - по мотивам спектаклей, которые уже ушли из репертуара. Ее режиссер - Наталья Архипова, а в качестве ведущей выступила Регина Щукина (роль актрисы в этом действе - помощник режиссера, помреж, как говорят в театре). В параллель на экране - афиши, фотографии и видеокадры из этих постановок. Звезды Молодежного Валерий Кухарешин, Сергей Барковский, Петр Журавлев, Михаил Черняк тогда еще не были народными и заслуженными.

Отрывки из легендарного "Звучала музыка в саду…" Ефима Падве (1984), гомерически смешного "Двенадцатая ночь" Владимира Туманова (1998), одного из рекордсменов по долголетию "Отелло" (режиссер Алексей Утеганов, худрук постановки Семен Спивак, 2003) и многих других. А завершился вечер по традиции задорным, любимым "спиваками" рок-н-роллом на сцене.

Почта Ангела

Как известно, в Измайловском саду можно встретить "Петербургского ангела". Он со своим зонтиком с 2012 года примостился здесь на скамеечке благодаря создателю, художнику Роману Шустрову. Ровно год назад Молодежный придумал и открыл рядом со скульптурой "Почту ангела".

Как рассказала "РГ" помощник художественного руководителя Екатерина Омецинская:

- Этот проект - часть идеологии нашего театра, в основе которой лежат важные понятия - "любовь" и "надежда". Родился он в результате нашей дружбы с замечательным художником Романом Шустровым, к сожалению, недавно ушедшим из жизни.

Даже с учетом того, что в пандемию сад был закрыт несколько месяцев, за год на имя Ангела пришло около тысячи писем. Пишут стихи, пожелания здоровья своим любимым актерам, желают осуществления творческих планов. Были в почте и поздравления театру в связи с 40-летием. Кто-то хотел поступить летом на курс к Семену Яковлевичу Спиваку и просил нашего ангела помочь в этом… Детская рука выводит на тетрадном листочке: "Привет, Ангел! Я очень люблю ходить в твой сад. Пока!" или "Чтобы у всех людей было все хорошо!" Тут и открытки, и небольшие подарки, и даже монеты. Встречаются и забавные, шутливые послания. Часто пишут на том, что под рукой - на листочках из записных книжек, на фантиках от конфет. Дети опускают в ящик рисунки. Некоторые из писем можно прочитать в телеграм-канале "Петербургского ангела".

Фото: Юлия Кудряшова /Молодежный театр на Фонтанке

Нередко человек приходит к ангелу с личным горем, просит у него помощи, обращается к нему со своей бедой, как, скажем, к Ксении Петербургской. У кого-то заболел близкий человек, кто-то переживает разрыв с детьми…

Однако в то время как одни украшали Ангела цветами и красивыми осенними листьями, укутывали его вязаными шарфиками, посвящали ему стихи, другие ломали зонтик, и Роман Шустров его не раз восстанавливал. Вандализм коснулся и почтового ящика Ангела: ящик несколько раз вскрывали, портили его внешний вид, письма разбрасывали по саду.

В итоге для сохранения проекта театр принял решение перенести "Почту Ангела" в кассовое фойе, которое находится в новом здании. Отправить письмо обитателю Измайловского сада можно в часы работы кассы Молодежного театра.

Тем временем

Готовится к постановке спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". Выпустить его планируют весной. Театр посвятит премьеру 130-летию со дня рождения писателя. Режиссер - Семен Спивак. В главной роли (Мольер, знаменитый драматург и актер) - Сергей Барковский.

Прямая речь

Сергей Паршин, народный артист России, актер Александринского театра, председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей РФ:

- Я очень неравнодушен к Молодежному театру, к труппе Спивака, давно их ярый поклонник. Здесь всегда были переаншлаги - я сам свидетель. На каждом спектакле в зале и молодежь, и среднее поколение, и умудренные опытом старики. Зрители уходят из театра с надеждой, светлыми мыслями, не травмированные, не потерянные. Сегодня посещение некоторых театров, к сожалению, чревато травмами - моральными, душевными. Часто режиссеры ставят спектакли, которые вообще нельзя показывать людям. А у Спивака светлые спектакли - о любви, вере, надежде. Он идет своим путем. Окружает себя своими учениками, единомышленниками, создавая уникальную труппу.