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20.01.2021 14:04
Рубрика: Культура

Театр Семена Спивака отметил день рождения

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Молодежный театр на Фонтанке отметил 41-й день рождения. Со зрителями, правда, только с 50-процентной заполняемостью зала, согласно нынешним правилам.
Фото: Юлия Кудряшова /Молодежный театр на Фонтанке Фото: Юлия Кудряшова /Молодежный театр на Фонтанке
Фото: Юлия Кудряшова /Молодежный театр на Фонтанке

Дата не круглая. Две круглые даты случились в прошлом году: 40-летие театра и 70-летие худрука Семена Спивака. Но коронавирус и связанные с ним ограничения, новые правила жизни не позволили отпраздновать юбилеи, как задумывалось, вместе со зрителями и коллегами.

Корреспондент "РГ" оказалась в числе друзей театра и побывала на праздничном вечере, названном "Это было недавно..."

Новая книга о Спиваке

Начали вечер с презентации книги "Вертикаль Семена Спивака", которую выпустило петербургское издательство "Балтийские сезоны". Написала ее известный московский театральный критик, кандидат филологических наук Наталья Старосельская.

Фото: Пресс-служба театра Комедии имени Н.П. Акимова
Театр Комедии имени Акимова представил премьеру

Сборник, великолепно иллюстрированный фотографиями, запечатлевшими моменты репетиций, сцены из спектаклей, охватывает весь период творчества режиссера - от первых постановок до недавних премьер. Как отметили ученики Мастера, "эта книга - подарок всем нам, и зрителям, поклонникам театра Семена Спивака".

Герой книги резюмировал:

- Я действительно получаю громадное удовольствие от того, чем занимаюсь, что люблю. Очень люблю наших артистов. Без любви спектакль не складывается. Я пробовал быть жестче, командовать, но у меня не получилось, и я понял, что мой путь - это любовь, ее перипетии, исследование отношений между мужчиной и женщиной (у нас много спектаклей на эту тему). В наше время людям не хватает любви, добра.

«Это было недавно...»

Фото: Полина Назарова / Театр "Приют комедианта"
Петербургский театр поставил спектакль по мотивам романа Ильфа и Петрова

На радость поклонникам и настоящим фанатам Молодежного театра "спиваки" представили зрителям трехчасовую концертную программу - по мотивам спектаклей, которые уже ушли из репертуара. Ее режиссер - Наталья Архипова, а в качестве ведущей выступила Регина Щукина (роль актрисы в этом действе - помощник режиссера, помреж, как говорят в театре). В параллель на экране - афиши, фотографии и видеокадры из этих постановок. Звезды Молодежного Валерий Кухарешин, Сергей Барковский, Петр Журавлев, Михаил Черняк тогда еще не были народными и заслуженными.

Отрывки из легендарного "Звучала музыка в саду…" Ефима Падве (1984), гомерически смешного "Двенадцатая ночь" Владимира Туманова (1998), одного из рекордсменов по долголетию "Отелло" (режиссер Алексей Утеганов, худрук постановки Семен Спивак, 2003) и многих других. А завершился вечер по традиции задорным, любимым "спиваками" рок-н-роллом на сцене.

Почта Ангела

Как известно, в Измайловском саду можно встретить "Петербургского ангела". Он со своим зонтиком с 2012 года примостился здесь на скамеечке благодаря создателю, художнику Роману Шустрову. Ровно год назад Молодежный придумал и открыл рядом со скульптурой "Почту ангела".

Фото: Станислав Левшин / Большой зал филармонии им. Д.Д. Шостаковича
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Как рассказала "РГ" помощник художественного руководителя Екатерина Омецинская:

- Этот проект - часть идеологии нашего театра, в основе которой лежат важные понятия - "любовь" и "надежда". Родился он в результате нашей дружбы с замечательным художником Романом Шустровым, к сожалению, недавно ушедшим из жизни.

Даже с учетом того, что в пандемию сад был закрыт несколько месяцев, за год на имя Ангела пришло около тысячи писем. Пишут стихи, пожелания здоровья своим любимым актерам, желают осуществления творческих планов. Были в почте и поздравления театру в связи с 40-летием. Кто-то хотел поступить летом на курс к Семену Яковлевичу Спиваку и просил нашего ангела помочь в этом… Детская рука выводит на тетрадном листочке: "Привет, Ангел! Я очень люблю ходить в твой сад. Пока!" или "Чтобы у всех людей было все хорошо!" Тут и открытки, и небольшие подарки, и даже монеты. Встречаются и забавные, шутливые послания. Часто пишут на том, что под рукой - на листочках из записных книжек, на фантиках от конфет. Дети опускают в ящик рисунки. Некоторые из писем можно прочитать в телеграм-канале "Петербургского ангела".

Фото: Юлия Кудряшова /Молодежный театр на Фонтанке

Нередко человек приходит к ангелу с личным горем, просит у него помощи, обращается к нему со своей бедой, как, скажем, к Ксении Петербургской. У кого-то заболел близкий человек, кто-то переживает разрыв с детьми…

Однако в то время как одни украшали Ангела цветами и красивыми осенними листьями, укутывали его вязаными шарфиками, посвящали ему стихи, другие ломали зонтик, и Роман Шустров его не раз восстанавливал. Вандализм коснулся и почтового ящика Ангела: ящик несколько раз вскрывали, портили его внешний вид, письма разбрасывали по саду.

В итоге для сохранения проекта театр принял решение перенести "Почту Ангела" в кассовое фойе, которое находится в новом здании. Отправить письмо обитателю Измайловского сада можно в часы работы кассы Молодежного театра.

Тем временем

Готовится к постановке спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". Выпустить его планируют весной. Театр посвятит премьеру 130-летию со дня рождения писателя. Режиссер - Семен Спивак. В главной роли (Мольер, знаменитый драматург и актер) - Сергей Барковский.

Прямая речь

Сергей Паршин, народный артист России, актер Александринского театра, председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей РФ:

- Я очень неравнодушен к Молодежному театру, к труппе Спивака, давно их ярый поклонник. Здесь всегда были переаншлаги - я сам свидетель. На каждом спектакле в зале и молодежь, и среднее поколение, и умудренные опытом старики. Зрители уходят из театра с надеждой, светлыми мыслями, не травмированные, не потерянные. Сегодня посещение некоторых театров, к сожалению, чревато травмами - моральными, душевными. Часто режиссеры ставят спектакли, которые вообще нельзя показывать людям. А у Спивака светлые спектакли - о любви, вере, надежде. Он идет своим путем. Окружает себя своими учениками, единомышленниками, создавая уникальную труппу.

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