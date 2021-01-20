В десяти регионах запустят контакт-центр по выплатам и льготам

До конца января в десяти регионах в тестовом режиме будет запущена информационная система для консультирования граждан о социальных выплатах и льготах. В ближайшие полгода ее опробуют в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Бурятии, Крыме, Севастополе, на Алтае и в Пензе. К 1 июля она заработает по всей стране.

Об этом "РГ" сообщили в Пенсионном фонде. Там пояснили, что это будет единый контакт-центр, где можно круглосуточно получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки, позвонив по телефону или отправив запрос в чат.

На первой линии отвечать на простые вопросы будет бот, при необходимости он переадресует вызов сотруднику на вторую линию. Для детальной консультации предусмотрена третья линия, для которой введена система кодовых слов. Специалист сначала проверит личность звонящего и только потом ответит на конкретный вопрос, используя персональную информацию.

По словам главы Пенсионного фонда Максима Топилина, до 1 июля предстоит максимально обучить бот, чтобы он запомнил как можно больше вопросов и ответов на них. Он должен доходчиво объяснить, как воспользоваться маткапиталом, получить СНИЛС или поменять способ получения пенсии. Планируется, что с помощью бота гражданам будет предоставляться 15-20% от общего числа консультаций.