"Твой бюджет" - это проект, который вот уже пять лет позволяет улучшать городскую среду "снизу". Инициатива исходит исключительно от горожан. Так в Петербурге появляются объекты, которые чиновникам в большинстве случаев просто не пришли бы в голову: инклюзивные игровые площадки, центр по борьбе с инсультом, скейт-парк, памп-трек, велопарковки и многое другое - всего за все время существования проекта реализовано 53 инициативы горожан.

Сейчас самое время задуматься о том, чего вам не хватает, и оформить это как инициативу проекта "Твой бюджет - 2021". Заявки на участие принимаются с 15 января по 15 февраля включительно. Предложить свою идею могут все совершеннолетние петербуржцы, имеющие гражданство РФ.

Шесть районов, которые получили наибольшее количество заявок, войдут в проект этого года. Кстати, в "Твоем бюджете - 2021" не участвуют Выборгский, Калининский, Кировский, Красносельский, Приморский и Пушкинский районы - они победили в прошлом году, поэтому теперь занимаются реализацией народных инициатив.

Следующий этап - работа бюджетных комиссий. В них войдут горожане из числа подавших заявки, выбранные случайным образом. С марта по июнь будут продолжаться проработка идей, обсуждения, онлайн-заседания. Лучшие проекты выберут сами петербуржцы. Голосования за идеи, которые будут реализованы за счет городского бюджета, пройдут в июне - сентябре.

На реализацию инициатив-победителей предусмотрено 120 миллионов рублей. Обычно идеи воплощаются в жизнь в течение двух лет после оглашения результатов проекта. Например, в 2020-м было реализовано 16 инициатив победителей прошлых лет.

- Главные цели проекта - вовлечь горожан в процесс распределения городского бюджета и узнать, какие изменения они считают приоритетными, - объясняют в комитете финансов Санкт-Петербурга. - Одно из главных отличий "Твоего бюджета" - большой образовательный блок. Консультанты и городские эксперты читают для участников лекции, которые помогают разобраться в городском устройстве, бюджетном процессе, задают векторы для разработки городских инициатив и позволяют их реализовать - как в ходе проекта, так и за его рамками.

На заметку

Заявки на участие в проекте "Твой бюджет - 2021" принимаются на сайте проекта.

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