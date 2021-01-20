В Петербурге завели дело на мужчину, напавшего на врача поликлиники

Следственный комитет по Петербургу начал расследование уголовного дела в отношении мужчины, который напал на врача-иммунолога детской поликлиники и распылил ей в лицо газовый баллончик, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине вменяют хулиганство. По предварительным данным, он вначале устроил женщине скандал, а затем распылил врачу в лицо газовый баллончик.

Обычно дела о хулиганстве рассматривает полиция. Но эта история имела большой общественный резонанс, поэтому разбираться во всех обстоятельствах будет СК по Петербургу.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.