Новости

Названа оптимальная диета при перепадах температур 08:58
Два очка Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения 08:45
Назван простой способ похудеть без диет 08:39
В Москве мужчину сбила электричка 08:37
Назван побочный эффект жевательной резинки 08:31
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон" 08:20
В России пройдет Международный конгресс математиков 08:16
Благотворительный сервис на mos.ru получил премию Big Innovation Awards 08:07
Пропавший на севере Пакистана альпинист Алекс Гольдфарб найден мертвым 07:30
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 60 странах 07:19
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов 07:07
В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии тараканов 06:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших от COVID-19 за неделю 06:51
В Японии самолет JAL совершил вынужденную посадку из-за трещины 06:10
Трамп покинет Вашингтон за 4 часа до инаугурации Байдена 06:09
Кандидат на пост главы Пентагона предложил закрыть тюрьму Гуантанамо 05:42
Темные полоски на ногтях назвали признаком проблем со здоровьем 04:55
Тысячи нелегальных мигрантов из Гондураса удалось остановить на пути в США 04:42
Российские специалисты проверят системы безопасности аэропорта Хургада 04:30
Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи 04:12
В Калифорнии распространился возникший в штате новый штамм коронавируса 03:37
В США перед инаугурацией Байдена похитили военную форму 03:05
Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией 02:47
Трамп может лишиться членства в Гильдии киноактеров США 02:17
В США заявили о стремлении к продлению ДСНВ при Байдене 01:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 08:16
Рубрика: Общество

В России пройдет Международный конгресс математиков

Текст: Лидия Захарова

Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного конгресса математиков.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Новая программа научных исследований объединит всю фундаментальную науку

Он пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году и станет логическим продолжением проводимых в России знаковых мероприятий Года науки и технологий. В 2021 году состоится Российский съезд математиков, призванный консолидировать математическое сообщество страны и подготовить участников к повестке предстоящего конгресса.

Россия во второй раз завоевала право на проведение этого статусного научного форума - впервые конгресс проходил в Москве в 1966 году. Ожидается, что в 2022 году на конгресс в Россию приедут более 5 000 математиков со всего мира. Вице-премьер дал поручение подготовить программу гостеприимства для участников.

"Конгресс - это престижная, знаковая международная площадка, которая объединяет ведущих математиков мира. На нем определяется на перспективу система координат, в которой будут развиваться школьное, вузовское образование и математика, как наука. Поддержка нашей заявки Международным математическим союзом говорит о признании заслуг российской математической школы. Наша задача организовать и провести конгресс на самом высоком уровне, подтвердив тем самым авторитет страны в мировом научном сообществе", - отметил Чернышенко.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, в преддверии конгресса в 2022 году в ведущих вузах страны в течение нескольких месяцев будут проходить специальные метаматематические конференции, так называемые сателлитные мероприятия. Они состоятся во Владивостоке, Омске, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове на Дону. Он также отметил, что Российский съезд и Международный конгресс математиков будут организованы в рамках национального проекта "Наука".

На оргкомитете участники обозначили, что такие мероприятия, как Российский съезд и Международный конгресс математиков, а также сопутствующие им конференции, безусловно влияют и на достижение показателей национальных целей, которые определил президент.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 2021 - Год науки и технологий

Главное сегодня

Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией
Дональд Трамп выступил с прощальной речью
Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля
В США заявили о стремлении к продлению ДСНВ при Байдене
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы