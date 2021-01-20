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20.01.2021 18:57
Рубрика: Происшествия

В Ухте ввели режим повышенной готовности из-за нападения собак на людей

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)

В городе Ухте республики Коми объявлен режим повышенной готовности из-за участившихся нападений бездомных собак на людей. Об этом говорится в постановлении муниципалитета.

Фото: iStock
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Согласно документу, управление ЖКХ должно собирать информацию о местах скопления бродячих собак. Управлению по делам ГОиЧС предстоит информировать граждан о мерах личной безопасности. Единая дежурно-диспетчерская служба будет круглосуточно принимать информацию о местах скопления собак и их агрессивном поведении. В школах и детсадах проведут беседы с работниками и детьми о том, как избежать нападения собак. Городскому отделу МВД рекомендовано обращать внимание на скопления собак и передавать информацию в ЕДДС.

- Вопрос отлова и дальнейшего содержания безнадзорных животных остаётся одной из наиболее острых проблем ухтинского муниципалитета, - отметили в муниципальной администрации.

Бродячие псы превратились в настоящую угрозу для жителей Ухты. В июле 2020 года бездомные собаки притащили во двор одного из частных домов человеческую голову. В декабре они разорвали 46-летнюю местную жительницу, которая погибла от полученных травм. В тот же день стая животных напала на 53-летнего мужчину, которого спас молодой человек, искавший в этом районе города свою убежавшую собаку. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными укусами. А 19 января собаки напали на 10-летнюю девочку в поселке Ветлосян.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

- Ответственные должностные лица ненадлежащим образом выполняли свои функции по организации отлова животных без владельцев, - подчеркнули в СУ СК по республике Коми.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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