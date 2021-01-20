С 1 января 2021 года в Вологодской области вступил в силу закон, позволяющий детям-сиротам в качестве альтернативы получения квартиры от государства выбрать жилищный сертификат и самостоятельно подобрать себе недвижимость - как на первичном, так и на вторичном рынке. По инициативе генпрокурора РФ такая практика в скором времени может быть введена повсеместно.

Новая мера социальной поддержки заработает в полную силу с 1 апреля 2021 года, когда начнется прием заявлений, подаваемых в департамент строительства (с 2022 года заявления будут приниматься с 10 января по 1 мая).

Власти Вологодчины ежегодно выделяют средства на обеспечение жильем детей-сирот, но их не удается использовать в полном объеме. Причина - в большом количестве условий, которым по закону должно соответствовать жилье для сирот. Жилищный сертификат снимет эти ограничения.

- Я, например, мечтаю о домике в живописной деревне, однако по правилам могу рассчитывать только на квартиру в городе с населением не меньше десяти тысяч человек, да и той еще надо дождаться, - рассказывает 22-летняя Анна. - Жилищный сертификат, который я надеюсь получить через год, решит эту проблему. Его вполне хватит на небольшой дом с участком.

Как объясняют в правительстве Вологодской области, сертификат будет адресно выдаваться детям-сиротам в возрасте от 23 лет, в отношении которых до 1 января 2021 года вынесен судебный акт о предоставлении им жилого помещения. Стоимость будет ежеквартально рассчитываться на основе статистических данных. Например, сегодня она составила бы около 1,5 миллиона рублей.

- Важное требование: сертификат будет предоставлен только социально адаптированным лицам, то есть тем, кто имеет доход от трудовой деятельности, - отмечает Лариса Кожевина, председатель постоянного комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Законодательного Собрания региона. - Среди условий также отсутствие судимости за преступления в течение последних пяти лет, факта заболеваний алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами.

В настоящее время планируется выдать по 60 сертификатов в 2021 и 2022 годах на общую сумму 86,3 миллиона рублей. А общий объем финансирования программы до 2025 года составит 4,6 миллиарда рублей. Таким образом власти региона планируют полностью ликвидировать очередь среди детей-сирот.

Генпрокурор России Игорь Краснов поддержал инициативу по обеспечению детей-сирот жилищными сертификатами и выступил с соответствующей законодательной инициативой распространить вологодский опыт на всю страну. Речь идет о том, чтобы выдавать сертификат тем, кто стоит на учете более пяти лет. Также, по мнению Игоря Краснова, региональные власти должны принять дополнительные меры социальной поддержки сирот до того момента, пока они не получат свое жилье.

Прямая речь

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Если мы увидим, что желающих получить жилищный сертификат будет больше, то возможно оперативно в рамках исполнения бюджета откорректировать финансирование программы. Мы ожидаем, что данный альтернативный механизм станет существенным подспорьем в решении жилищного вопроса детей-сирот. Ведь сертификат - это гораздо более гибкий механизм, позволяющий самостоятельно подбирать и приобретать жилье в собственность с учетом личных предпочтений.