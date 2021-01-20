В феврале в Мурманской области стартует конкурс заявок на гранты из областного бюджета, которые пойдут на обновление школ.

Как сообщила министр образования и науки Ольга Дзюба, в 2021 году гранты должны получить не менее 60 школ Заполярья.

Эти средства можно будет потратить на обновление внутришкольного спортивного пространства (сумма гранта - пять миллионов рублей), столовых (2,5 миллиона), библиотек и актовых залов (2,5 миллиона) и учебных кабинетов (1,25 миллиона).

- В каждой номинации хотя бы один грант будет предоставлен малокомплектным школам, а также учебным заведениям, расположенным в сельской местности. Естественно, все они должны принять участие в конкурсе, - подчеркнула Ольга Дзюба.

Школы, претендующие на помощь из областной казны, обязательно должны предусмотреть софинансирование из других источников - муниципального бюджета, средств самой школы или предприятия-партнера. Отбор заявок пройдет с 1 по 26 февраля.