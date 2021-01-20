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20.01.2021 20:26
Рубрика: Общество

Охранные границы

Форт Красная Горка снова в строю
Текст: Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 9(8360)
Легендарный форт Красная Горка, защищавший Ленинград в дни блокады, признан памятником культурного наследия и получил охранные границы. Этого удалось добиться благодаря инициативе местных жителей, которые не дали его разрушить и застроить коттеджами.

Сегодня этот форт в Ломоносовском районе - один из самых известных и богатых на уникальные экспонаты народных музеев. Хотя еще несколько лет назад, уже в наше время, за эту территорию на берегу Финского залива велось настоящее сражение. Дело доходило до того, что защитники музея рыли противотанковые траншеи, чтобы не пустить тягачи, которые должны были вывезти отсюда артиллерийские орудия, защитники форта отражали и атаки строителей, которые планировали на этом месте возвести элитные коттеджи.

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Впрочем, все это уже позади. Как рассказал директор музея "Красная Горка" востоковед и офицер, потомственный казак Александр Сенотрусов, территория форта, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, получила охранные границы. И теперь эти земли никто приватизировать не сможет.

История форта Красная Горка с начала XX века связана с историй Балтийского флота. Работы по сооружению мощного артиллерийского форпоста начались в 1907 году, по такому же проекту, что и Порт-Артур в Китае. "Семь тысяч солдат вырыли глубокий карьер длиной более километра, построили на его дне подземные казематы и артиллерийские погреба, а на крыше установили крупнокалиберные орудия, которые могли держать под обстрелом территорию в радиусе до 50 километров", - комментирует Александр Сенотрусов. А еще у форта Красная Горка - особенный запах. Запах бетона, потому что, когда его строили, арматуру еще не изобрели. Но так как бюджет страны после Первой мировой войны не мог позволить строить крепости только из бетона, в него еще и добавлена известь. При этом, на удивление, в помещении музея, который расположился под землей, светло и даже уютно.

Сегодня форт — один из самых известных народных музеев

Что ни зал, то новые страницы истории форта. Здесь, например, можно увидеть прибор для прицеливания от одной из пушек береговой артиллерии. Его нашли во время раскопок на орудийном дворе форта. На приборе можно разглядеть клеймо - "Сестрорецкий оружейный завод. 1901 год". По словам Александра Сенотрусова, этот экспонат особенно дорог ему, так как в то время директором завода был Мосин, тот самый изобретатель знаменитой винтовки. Также среди экспонатов - знаменитые ловушки мин, чем-то напоминающие рыбацкие сети. С их помощью проводилось разминирование Финского залива. Рядом еще один экспонат военного времени - подъемник, который применялся для подачи снарядов из каземата форта. "Это приспособление - настоящий учебник механики, который показывает, как один человек может две тонны перемещать с помощью всего лишь цепей и шестеренок", - комментирует Александр Сенотрусов. Когда машину окончательно восстановят, Александр Иванович планирует на ее примере объяснять школьникам основы физики. Подсвечивая дорогу фонариком, он пробирается в дальнее помещение каземата. Здесь находятся помещения, в которых когда-то жили защитники крепости. "В форте Красная Горка во время войны находилось 4, 5 тысячи артиллеристов, которые в течение 872 дней защищали город. Здесь не погиб ни один солдат, потому что здесь воевали умом и знаниями, русской фортификацией и советской инженерной техникой. Противнику так и не удалось подойти к Ленинграду по морю, ему пришлось воевать на суше", - рассказывает Александр Сенотрусов.

Есть на территории форта и уникальные экспонаты военной техники, участвовавшие в обороне Ленинграда. Самый редкий и ценный экземпляр - это железнодорожный транспортер с артиллерийской установкой калибра 305 миллиметров.

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