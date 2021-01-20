Жителю Пскова грозит 15 лет тюрьмы за пропаганду терроризма

Житель Пскова предстанет перед судом за экстремизм, пропаганду терроризма, которые он публиковал на своей странице в соцсети. Об этом сообщили в прокуратуре Псковской области.

Следствие установило, что в марте 2018 года мужчина разместил на своей странице две публикации, содержащие публичные призывы к экстремистской деятельности. Затем с мая 2018 года по апрель 2019 года опубликовал ряд материалов, изображений и аудиозаписей в поддержку международной террористической организации "Исламское государство" (запрещено в РФ).

После изучения следователями публикаций было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Псковичу грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.