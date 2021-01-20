Для Алушты 2020 год стал временем кардинального преображения

Для Алушты 2020-й стал годом масштабного обновления. Ремонт детских садов и школ, улиц и дорог, реконструкция дворовых и общественных территорий, площадок для сбора ТКО, установка детских и спортивных уличных комплексов, остановочных павильонов... Такого Алушта не видела несколько десятков лет.

Впервые местами в дошкольных учреждениях обеспечены все малыши. Есть дети, которые не посещают детсады по желанию родителей, поэтому числятся в очереди, но места приготовлены и для них.

Построен и открыт красивый и современный модульный детский сад на 100 мест на базе дошкольного учреждения N10. Обновлена материально-техническая база всех 12 дошкольных учреждений. В 2020 году начался ремонт трех детских садов в сельской местности, которые десятки лет не работали.

Заметные преобразования прошли во всех 11 школах Алушты. Современное компьютерное оборудование установлено в половине общеобразовательных учреждений. В трех самых больших школах полностью заменили системы отопления, водопровод и канализацию, кровлю, отремонтировали фасады, установили ограждение. Обновили и сельские школы: в лучистовской появилась новая газовая котельная, в школе в Рыбачьем построили стадион, отремонтировали и оснастили инвентарем спортивный зал.

За год полностью отремонтированы шесть центральных улиц города. На них заменили дорожное покрытие, оборудовали пешеходные зоны, вымостили плиткой тротуары, установили ограждения и дорожные знаки, нанесли разметку. За счет средств муниципального бюджета улицу, ведущую к морю, тоже вымостили плиткой - она стала пешеходной.

Приморский парк - любимое место отдыха горожан и гостей курорта - заиграл новыми красками. Теперь там на всех дорожках уложена новая плитка, установлены уличные светильники, скамейки, урны. На детских площадках появилось экологическое и безопасное покрытие. Территорию украсили обновленные клумбы, декоративные элементы, малые архитектурные формы, светящиеся перголы.

В городе появилась новая скульптурная группа. Фото: Пресс-служба администрации Алушты

Гармонично в облик парка вписался новый туристический объект - скульптурная группа, посвященная встрече Цесаревича Николая и его Высоконареченной Невесты.

Преобразились дворы многоэтажек. Для благоустройства в 2020 году выбрали три самые большие по площади и количеству жителей территории. Теперь на улицах Октябрьской, Ялтинской и Красноармейской есть удобные пешеходные дорожки, зоны отдыха, детские площадки, спортивные площадки с тренажерами и скейт-оборудованием. Появились парковки и "карманы" для автомобилей, уложен новый асфальт. По просьбам жильцов оборудовали бельевые площадки, а в зеленых зонах высадили вечнозеленые деревья и кустарники. Управляющие компании провели косметический ремонт всех входных зон в подъезды.

Детей и родителей радуют детские площадки, которые установили в жилых массивах и спальных районах города. Сегодня их уже 35. Там, где нет возможности оборудовать многофункциональные, поставили отдельные качели и горки. В конце прошлого на 10 миллионов рублей из городского бюджета приобрели площадки для каждого села региона.

Реконструированы 180 площадок для сбора твердых отходов - теперь они все оформлены в едином стиле.

Современные остановочные павильоны украсили отремонтированные улицы города и придали дорогам ухоженный вид. 41 "умную остановку" и 28 новых павильонов установили на территории муниципалитета.