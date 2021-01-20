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20.01.2021 16:00
Рубрика: Экономика

В Волгоградской области подешевел мусор и подорожал капремонт

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 10(8361)
С начала года в Волгоградской области изменились тарифы и другие суммы в платежках за жилье. Например, с 1 января минимальный взнос на капремонт составляет 7,01 рубля за квадратный метр. А тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами уменьшен на 4,75 процента, снижение платы за вывоз мусора происходит уже второй год подряд.

Так, по данным администрации региона, ежемесячный платеж для жильцов многоквартирных домов 100,88 рубля. Хозяин индивидуального коттеджа в городе будет платить 99,42 рубля в месяц, а в деревне - 87,66.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Впервые ввели тариф на сортированный мусор, он будет на 16 процентов меньше, чем за несортированный. Такая льгота вводится для тех, кто раскладывает по отдельным контейнерам бумагу, стекло, металл, текстиль.

Прочие позиции в квитанции не изменятся, новшеств стоит ждать с 1 июля. Но уже известно, что тарифы на тепловую энергию, горячую и холодную воду и водоотведение повысят в пределах 3,8 процента. Плата за электричество вырастет на 4,75 процента, или на 21 копейку. А для тех, кто использует интеллектуальные системы учета электрической энергии, произойдет снижение цены за ночное потребление: для горожан - на 0,29 процента, для жителей сельской местности и садоводческих товариществ - на 0,41.

Если расходы на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода семьи, можно обратиться в органы социальной защиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

По данным пресс-службы облдумы, размер прожиточного минимума для пенсионеров составит 9020 рублей. В октябре было 8719.

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