Калмыкия оказалась в числе первых трех российских регионов, где в полной мере реализована новая программа "Земский учитель". Она предусматривает выплату миллиона рублей педагогам, которые устраиваются работать на пять лет в сельскую местность, поселок или город с населением до 50 000 человек. Всего по новой программе республика получила квоту на 17 вакансий в школах одиннадцати районов. И 17 учителей уже заключили пятилетний контракт, получив "подъемный" миллион.

Мангут Мутулов стал одним из первых земских учителей в степной республике, который приехал в Калмыкию с Чукотки. Фото: Из личного архива Мангута Мутулова

Одним из первых земских учителей в степной республике стал Мангут Мутулов, который приехал в Калмыкию с Чукотки. Мангут не жалеет, что пересек по диагонали всю страну туда и обратно, чтобы в итоге заняться любимым делом на родине.

Свою трудовую биографию Мангут начинал в школе небольшого калмыцкого поселка Гашун-Бургуста, где даже успел поработать директором. Это время Мангут до сих пор вспоминает с ностальгией, хотя тогда пришлось самому "доремонтировать" школьное здание после строителей, просить о помощи односельчан, искать спонсоров. Школу в итоге удалось привести в порядок. Кстати, она оказалась первой в районе с теплым туалетом. Но из-за невысокой зарплаты Мангуту пришлось уехать на Чукотку. После Калмыкии это было как переезд в другой мир.

Мангут поселился в национальном эскимосском селе Новое Чаплино. Среди сопок на берегу залива, где жили в основном потомственные эскимосы-зверобои и несколько чукотских семей, он и преподавал, и возглавлял местную школу.

- Больше всего меня поразили эскимосские танцы. Там удивительно синхронно танцуют все: и стар, и млад, и школьники, и их родители. А местные китобои приглашали на охоту, но я, честно говоря, побоялся. Все-таки у меня трое детей. Вдруг выпаду за борт в холодное море, когда зверобои начнут гарпунить кита? Еще запомнилось, как на празднике, посвященном добыче первого кита, весь поселок, включая школьников, разделывал огромную тушу и разбирал мясо. Я тоже тогда попробовал китовые котлеты и местное лакомство из кожи и сала кита мантак. Но чаще мы питались красной рыбой и красной икрой. На Чукотке я по-настоящему распробовал эти деликатесы, - вспоминает Мангут.

Школа в эскимосском поселке оказалась совмещенной с детским садом, новая, современная, с хорошим спортзалом. Ее построили недавно по продвинутым канадским технологиям. Работать в такой - одно удовольствие. И зарплата у педагогов на севере гораздо выше, чем в Калмыкии. Но жить на Чукотке непросто. Суровый климат, перебои с поставками, много просроченных продуктов... Кроме того, педагогу из южных степей не хватало привычной смены времен года и сильно утомляло снежное однообразие зимней тундры.

- Особенно тяжело приходилось во время метели, которая может продолжаться неделями. Часто рабочий день начинается с того, что, открыв дверь, а по местным правилам все двери должны открываться только вовнутрь, откапываешь себя, потому что за ночь у входа наметает сугроб выше дверного проема. Потом идешь в школу, а когда вечером после уроков возвращаешься домой, снова нужно откапывать вход в жилище, - рассказывает Мангут.

Впрочем, вернуться в Калмыкию он решил не из-за трудностей жизни на севере. На родине заболели родители, и нужно было срочно перебираться поближе к ним. Программа "Земский учитель" оказалась весьма кстати.

Подъемным миллионом Мангут решил оплатить часть ипотеки. Он собрал необходимые документы, прошел конкурсный отбор и устроился учителем математики в поселке Улан-Хол. В местной школе учатся 140 детей. Коллеги помогли снять на первое время дом за необременительные 2000 рублей в месяц. Сама школа и коллектив понравились.

- Это для меня очень важно, - объясняет Мангут. - Для общения с учениками нужно постоянно держать себя в тонусе, заниматься самообразованием, много читать. Поэтому в школе гораздо интереснее, чем где-нибудь в офисе.

Сейчас учителя расстраивает, что из-за сложной эпидемиологической ситуации приходится вести занятия дистанционно. Но Мангут уверен, что жизнь скоро вернется в привычное русло, и считает, что его опыт, в том числе и чукотский, еще пригодится небольшой калмыцкой школе.

- Если говорить об административном управлении, то в Калмыкии, например, директор школы в большей степени хозяйственник. Ему часто приходится решать проблемы с обеспечением, искать спонсоров. В чукотских школах денег на хозяйственные нужды хватает, но зато там другая проблема: огромный дефицит кадров. Большая земля далеко, условия жизни суровые, и желающих работать на Чукотке немного. Поэтому директору приходится постоянно искать подходящие кадры по всей России. Потом нужно как-то разместить приезжающих учителей и обеспечить их работой по максимуму. Учительская зарплата на Чукотке 50 000 - 60 000 рублей. Но, чтобы человек приехал с материка, его нужно заинтересовать еще более значительной суммой. Для этого найти еще какую-нибудь работу в школе, хотя бы на полставки.

На Чукотке, к сожалению, много пьющих семей, и это создает определенные проблемы. Дети могут пропускать занятия, отставать по программе. Но если с ребенком из неблагополучной семьи как следует заниматься в школе, то все будет хорошо. К любому можно найти правильный подход. В этом и состоит мастерство педагога, - говорит Мангут.

Тем временем

В 2020 году в школах Калмыкии по программе "Земский учитель" были открыты вакансии учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, информатики, химии, биологии и английского языка.

- В этот перечень включены вакансии, где учебная нагрузка составляет не менее 18 часов в неделю на ставку, - поясняет министр образования и науки республики Николай Манцаев

Всего на портале "Земский учитель" в Калмыкии было зарегистрировано 123 кандидата. Педагогов оценивали по четырем критериям: образование, стаж работы, профессиональные достижения и уровень квалификации. Кроме того, возраст учителя не должен превышать 55 лет.

Кстати, кроме федеральной программы "Земский учитель" в республике действует и похожая региональная программа, ориентированная на поддержку молодых педагогов.

- Ежегодно выпускники вузов и СПО, которые идут работать в сельские и городские школы, получают по 100 тысяч рублей. В этом году такую выплату получил 51 педагог, - отмечает глава Калмыкии Бату Хасиков.

Кстати

У учителя начальных классов Герл Еремеевой совсем другая история. Она, в отличие от Мангута, 19 лет проработала в одной элистинской школе, а программу "Земский учитель" восприняла как возможность перемен к лучшему. Герл выяснила, что по этой программе в Калмыкии учителя младших классов требуются только в двух школах, Троицкой гимназии и Чкаловской средней школе Кетченеровского района. Но условия конкурса таковы, что нельзя устроиться в школу, которая находится меньше чем в 100 километрах от прежнего места работы. Поэтому она выбрала Чкаловский.

- Я подала заявку, но до объявления результатов в поселок Чкаловский не приезжала, боялась сглазить, - улыбается педагог. - Только когда мне вручили уведомление об итогах конкурса, я созвонилась с директором школы и поехала знакомиться. Все понравилось сразу. И директор, и доброжелательный коллектив, и сама школа. Меня волновало только два вопроса: наличие жилья и детского сада для дочки. Жильем меня школа обеспечила, детский сад в поселке есть. После городской школы были в диковинку компактные классы по десять человек. Но в таких условиях и учитель всегда на виду, и ребенку может уделять больше времени и внимания.